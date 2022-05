Milan Zver je svojo analizo zadnjih državnozborskih volitev pričel z oceno, da se je Sloveniji zgodil sindrom Winstona Churchilla. »Vemo, da je bil Churchill veliki zmagovalec druge svetovne vojne, na rednih parlamentarnih volitvah pa je izgubil.« Čeprav je stranka SDS na volitvah prejela kar 27 mandatov v državnem zboru, uspešna pa je bila tudi koalicijska stranka NSi, je za neuspeh slovenske desnice po Zverovi oceni kriv pravzaprav neuspeh ostalih koalicijskih strank, ki se niso uspele uvrstiti v državni zbor. S tem SDS in NSi nista uspeli sestaviti nove vlade. Pri tem je še povedal, da je slovenska vlada med pandemijo uspela zagotoviti najvišjo gospodarsko rast v EU in da je bila po ocenah The Economista pri soočanju s pandemijo druga najbolj uspešna vlada. Economistov članek sicer govori zgolj o gospodarskem vidiku soočanja s pandemijo in ne z drugimi vidiki; denimo, pri umrljivosti, kjer je Slovenija po podatkih WHO še danes deseta najslabša država na svetu, jeseni 2020 in pomladi 2021, je bila skoraj čisto na repu. »V teh težkih časih smo imeli vrhunske socialne in ekonomske indikatorje razvoja, kljub temu pa ljudje tega niso nagradili,« je potožil Zver. Hkrati je posvaril, da je Gibanje Svoboda ekstremno levo usmerjeno. »Vodja tega gibanja je energetski oligarh ali tajkun in bo pod močnim vplivom gospodarskih ter drugih lobijev. Bojimo se, da bo tudi pod vplivom Rusije. Gre za prokremeljsko vlado.«

Zverova analiza je močno zmotila evropsko poslanko NSi Ljudmilo Novak. Ta je odločno zanikala vse očitke, da bi bila nova vlada proruska. Hkrati je jasno povedala, da je glavni krivec za poraz desnice na državnozborskih volitvah prav stranka Janeza Janše. »NSi smo druga koalicijska stranka, žal smo pa tudi vedno tudi žrtev nekaterih potez predsednika vlade Janeza Janše,« je opozorila Novakova. »Te volitve so bile referendum proti Janši. Proti nekaterim njegovim potezam, ki so zelo podobne Orbanovim potezam. Tudi sama sem bila v Sloveniji kar nekajkrat napadena, ker sem glasovala v skladu z linijo EPP, ne pa v skladu z linijo Fidesza. Zato si moramo naliti čistega vina. Vsa slovenska politika je proti vojni v Ukrajini in proti Putinu in ni dostojno, da sedaj krivdo za ta poraz valimo na Putina. To ni res. Tega politika, Roberta Goloba, ki je tako bliskovito zdaj zmagal in dobil 41 sedežev od 90, je pravzaprav naredila Janševa vlada. Ker je odstavljala direktorje, ker je delala čistko na javni radioteleviziji, ker je uničevala STA. Meni je žal, da je moja stranka tudi žrtev takega delovanja. To je izključno poraz Janeza Janše. Vlada je sicer naredila veliko dobrih potez, imamo dobro gospodarsko rast, nizko brezposelnost, vendar na koncu ljudje v Sloveniji nočejo imeti takšnega vladanja, kot ga kaže Janez Janša.« Novakova je svoj ugovor Zveru sklenila z napovedjo, da bo zaradi povedanega vnovič tarča podpornikov Janeza Janše.