Kolesarska parada bo 15. junija. Kolesarji se bodo na enajst kilometrov dolgo pot po ljubljanskih ulicah podali ob 19. uri pred Gospodarskim razstaviščem, cilj parade pa bo na Kongresnem trgu, kamor naj bi kolesarji prispeli ob 21. uri.

Za izvedbo kolesarske parade bo skrbelo kolesarsko društvo Rog, ki bo bdelo tudi nad prijavami. Udeležba na paradi bo brezplačna, prijave pa bodo zbirali do 14. junija.

Zaradi priprave startnega prostora na Gospodarskem razstavišču bodo na dan parade že ob 17. uri zaprli odseka Dunajske ceste med Trgom OF in Linhartovo cesto v obe smeri. Obvoz bodo označili. Ostale ceste, po katerih bo potekala trasa parade, pa bodo zaradi zagotavljanja varnosti kolesarjev zaprli približno 10 minut pred startom, odpirali pa takoj za zadnjim spremljevalnim vozilom, je na današnji tiskovni konferenci poudaril Matic Sopotnik z mestne občine.

V času parade bodo mestni avtobusi vozili po spremenjenih trasah, omejena bo tudi izposoja koles v sistemu BicikeLJ. Udeleženci konference Velo-city se bodo na kolesarsko parado namreč odpravili na kolesih BicikeLJ, zato bodo postajališča izposoje na dan parade zaprta od 12. ure naprej.

Po zagotovilih ljubljanskega župana Zorana Jankovića promet po mestu na dan parade ne bo oviran, prav tako ne pričakuje težav zaradi zapore cest. Kot je poudaril, je kolesarski kongres Velo-city za Ljubljano zelo pomemben, ob tem pa pozval meščane k čim večji udeležbi.

Že v dopoldanskih urah 15. junija pa se bo na Kongresnem trgu začel kolesarski festival Kolesari - spremembo ustvari, v okviru katerega se bodo na stojnicah predstavili javni zavodi in podjetja ter druge organizacije oz. različna društva s področja trajnostne mobilnosti, športa, zdravja in varovanja okolja. Na občini obljubljajo, da bo v okviru festivala tudi veliko dogodkov za najmlajše in vabijo vrtce in šole, da se v čim večjem številu udeležijo festivala.