Vodenje letališča sta januarja lani od dolgoletnega direktorja Gerharda Widmanna prevzela Wolfgang Grimus in Jürgen Löschnig. Na današnji novinarski konferenci v Mariboru sta povedala, da je bilo njuno prvo leto na tem položaju izjemno zahtevno zaradi pandemije, zdaj pa se usmerjata predvsem v prihodnost. »V poletje gledamo zelo optimistično, saj se v večini držav sproščajo koronski ukrepi, v ljudeh pa raste želja po potovanju,« je dejal Grimus.

Medtem ko je število potnikov na tem letališču prejšnja leta nenehno raslo in leta 2019 preseglo milijon ljudi, so v letih 2020 in 2021 našteli le okoli 200.000 potnikov. Letos računajo na med 450.000 in 500.000 potnikov in nato postopno rast do leta 2025 ali 2026, ko znova upajo na milijon potnikov.

Letos uvajajo novo redno letalsko linijo do Ankare, ki bo delovala enkrat tedensko. Imajo 85 letov na teden na pet glavnih evropskih letališč (Amsterdam, Frankfurt, München, Dunaj in Zürich), enajst tedenskih letov v Düsseldorf, na Mallorco letita dve letali na teden. Čarterski leti so na približno 15 destinacij vsaj enkrat tedensko, večinoma v Sredozemlje.

Grimus je pojasnil, da so s čarterskimi leti začeli letos že na začetku maja, kar je bolj zgodaj kot običajno, in dlje bodo obratovali tudi v jesen, saj pričakujejo veliko povpraševanja.

Testna točka za testiranje na covid-19, ki so jo odprli januarja lani, se je izkazala za zelo uporabno in bo še naprej na voljo uporabnikom letališča. Letos zaznavajo tudi povečano povpraševanje po prostorih za konference in dogodke, število potnikov iz Slovenije pa ostaja pri okoli 10 odstotkih, kot pred epidemijo.

Tovorni promet se je v letu 2021 razvijal zelo dobro, kar so po besedah Löschniga dosegli tudi s tem, da so letala v Gradec prevažala za epidemijo pomembne medicinske izdelke, kot so maske FFP2 in hitri testi za covid-19.

Čas epidemije so izkoristili za gradbena dela ter med drugim prenovili parkirno hišo in VIP salon. Veliko pozornosti posvečajo skrbi za okolje. Da bi dosegli cilj, da do leta 2030 izničijo izpuste ogljikovega dioksida, bodo med drugim zamenjali vso razsvetljavo, namestili sončne celice, se usmerili v uporabo električnih vozil in postavili kolektorski stolp za geotermalno energijo.

»Pomemben vzvod pri doseganju naših ciljev glede izpustov ogljikovega dioksida je med drugim naš vozni park, ki ga že leta dosledno prilagajamo e-mobilnosti. Kjer je mogoče, se zanašamo tudi na nove rešitve, kot sta uvedba novega inovativnega prevoza do železnice brez emisij ali najnovejša generacija e-potniških stopnic, ki so opremljene s fotovoltaičnimi elementi in tako skoraj ne potrebujejo zunanjega napajanja,« je povedal Löschnig.

Ob tem je potrdil, da so v preteklih letih potekali pogovori s kitajskimi investitorji v mariborsko letališče, ki pa niso prinesli kakšnega oprijemljivega rezultata. Trenutno se na graškem letališču po besedah Löschniga osredotočajo na okrevanje po epidemiji in obnovo letalskega prometa v Gradcu.