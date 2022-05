Bojan Kumer ni le človek, ki ga Robert Golob dobro pozna, temveč je tudi oseba, ki bo v času energetske krize eden ključnih članov nove vladne ekipe, saj bo moral zagristi v cene energentov oziroma draginjo. Na predstavitvi pred odborom državnega zbora za infrastrukturo je naredil dober vtis. V izdelani predstavitvi je kot kandidat za infrastrukturnega ministra pred člani odbora med drugim podčrtal zeleni prehod, fokus na nadaljnji nadgradnji železnic in digitalizacijo v prometnih tokovih.

Nova vlada namerava resor infrastrukturnega ministrstva razdeliti na dva, na ministrstvo za infrastrukturo ter na ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Po delitvi bo Kumer vodil slednjega, ministrstvo za infrastrukturo pa bo predvidoma prevzela Alenka Bratušek, ki je položaj zasedala že v vladi Marjana Šarca. Državna sekretarka bo tudi Tina Sršen, ki je že zaposlena na infrastrukturnem ministrstvu.

Kumer poudaril želežniški promet

Kot ključno na področju infrastrukture je sicer Kumer poudaril javno želežniško infrastrukturo. »Verjamem, da je v železnicah ogromen potencial za državo. Želimo povečati pomen povezljivosti železniške omrežja do sosednjih držav med večjimi in velikimi mesti in med različnimi gospodarskimi sektorji.« Pri tem je Kumer izpostavil prvi investicijski cikel, kjer je cilj nadgradnja obstoječih prog za odpravo ozkih grl. »Absolutno mora biti železniški sektor konkurenčen predvsem na dolgih razdaljah. Pri tem mora biti v službi gospodarstva, ljudi in skupnosti.«

Dejal je, da je potrebno ljudem v jutranjih in popoldanskih konicah omogočiti udoben prihod in odhod z dela. Pri tem je kot bistveno navedel ceno, zanesljivost, udobje, izkoristek časa in manjšo izspostavljenost nesrečam. Nov potniški center v Ljubljani, vreden 350 milijonov evrov, je po njegovih besedah samo še vprašanje časa. Predvidoma bo končan do leta 2025. Razvoj železniškega tovornega prometa mora po njegovih besedah pomembno prispevati tudi v boju proti podnebnim spremembam. »Vemo, da vsaka tona blaga, ki se namesto po cesti pripelje po železnici, korenito zmanjšujejo emisije CO2. Govorimo o več kot osem kilogramih na vsakih 100 kilometrov prevoženega blaga.«

Družba za upravljanje javnega potniškega prometa

Na področju cestne in prometne infrastrukture bo poudarek na prometni varnosti in trajnosti. Kot prioriteto cestnega prometa je poudaril gradnjo kolesarskih stez in rumenih pasov za javni potniški promet ter zagotovitev ustrezne in stabilne ravni obnavljanja cestne infrastrukture. Želi zagotoviti dokončanje začetih naložb na državni cestni infrastrukturi, napovedal pa je tudi ustanovitev Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, saj želi, da se vozni redi uskladijo in da se spodbuja uporaba do okolja prijaznejših prevoznih sredstev »V luči poudarka na zelenih oziroma trajnostnih ciljih je potrebna prenovitev prometne strategije, vendar ne na račun osnovnih ciljev, to je pretočnosti, mobilnosti, udobje in pa dostopnosti same storitve do končnih uporabnikov,« je opozoril. Brezplačen medkrajevni potniški promet za upokojence, invalide in starejše od 65 let, tako Kumer, želijo nadgraditi z brezplačnim mestnim prevozom ter proučili možnosti širjenja brezplačnega prevoza na druge skupine.

Temelj obnovljivi viri energije

Glede energetske politike je Kumer medtem poudaril, da bo temeljila na spodbujanju investicij v obnovljive vire energije, pri čemer je napovedal pripravo posebnega zakona za favoriziranje obnovljivih virov, ureditev zdravih temeljev za pravičen prehod na obnovljive vire in blažitve energetske draginje skozi ciljno naravnane ukrepe. Kot prednostne vidi ranljive odjemalce, to je gospodinjstva, kmete, omenil je tudi targetirano pomoč gospodarstvu. Slovenija se bo sicer za omejitev tveganj pri dobavi zemeljskega plina pridružila nameri EU za skupne dobave. Na točki regulacije cen naftnih derivatov je pojasnil, da ukrepi zaenkrat ostajajo v domeni gospodarskega ministrstva, a sta s kandidatom za ministra Matjažem Hanom že razpravljala o vzpostavitvi mešane ekipe, ki bo naslavljala energetsko draginjo tudi skozi naftne derivate.

Kumer je v predstavitvi napovedal tudi posodobitev nacionalnega energetskega podnebnega načrta in prenovo energetske zakonodaje. Poudaril je potrebo po tesnem sodelovanju, saj je v podnebne politike po njegovi oceni vpetih vsaj osem resorjev. Pri vprašanjih o slovenskem hidropotencialu je izpostavil, da gre za zahteven proces. Treba je spoštovati okolje in naravo ter hidroelektrarne pravilno umestiti v prostor, je komentiral. Sam sicer meni, da gre za večnamenske objekte, ki ne služijo samo proizvodnji elektrike iz vodnega potenciala, ampak je treba nanje gledati tudi z vidika kmetijstva in turizma.

Glede opustitve rabe premoga je dejal, da je treba leto 2033, ki jo je v strategiji opredelila odhajajoča vlada, spoštovati. Izpostavil je pomen novih projektov, pri čemer je podčrtal, da mora biti črpanje evropskih sredstev ustrezno razporejeno, kar da bo zagotovili za to, da se bosta premogovni regiji lahko pravično prestrukturirali. Dotaknil se je tudi drugega bloka jedrske elektrarne in poudaril dialog z javnostjo. »Pri tako veliki investiciji, vredni več milijard, je nujno potrebno preveriti mnenje ljudi. Sam ga ne bom ignoriral.« Koncept vlade, tako Kumer, je sicer brezogljična družba, podprta z jedrsko tehnologijo. V koalicijsko pogodbo so zapisali tudi tehnologijo malih reaktorjev, ki po Kumrovi oceni obetajo. Na tem mestu je naslovil tudi odvoz radioaktivnih odpadkov. Glede hrvaške polovice je dejal, da sta državi podpisali sporazum, v skladu s katerim je Hrvaška svoj del dolžna prevzeti in odpeljati do leta 2025.