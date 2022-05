Za večji ugled kmetov

Vzpostaviti moramo učinkovit nadzor nad izvorom hrane, zmanjšati uporabo mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, na zaščitenih površinah, kot so Natura 2000, vodovarstvena območja in krajinski parki, je treba spodbujati ekološko kmetovanje. Povečati je treba samooskrbo s hrano znanega porekla, ki je mora več priti v javne zavode, in povečati prodajo hrane neposredno na kmetijah. Krepiti je treba podeželje, kmetom in kmetijstvu pa dvigniti ugled v družbi. Pripraviti bo treba nacionalni program oskrbe s hrano, zgoditi se mora tudi generacijski preboj, kajti povprečna starost nosilcev kmetijskih gospodarstev je 62 let. Določiti je treba trajno varovana kmetijska zemljišča, ohraniti obseg površin za kmetovanje in zaraščene površine usposobiti za kmetovanje, kajti od leta 1991 do 2021 smo po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije izgubili 80.281 hektarjev kmetijskih zemljišč.

Zmanjšati je treba izpuste toplogrednih plinov, kmetijstvo pa podnebnim spremembam in vremenskim nevšečnostim prilagoditi z naložbami v rastlinjake, namakalne in oroševalne sisteme ter v nove tehnologije. Slovenski gozdovi morajo ostati odprti, gibanje po njih prosto, obiskovalce, ki delajo škodo v njih, pa je treba sankcionirati. Povečati je treba delež državnih gozdov in vzpostaviti ustrezen nadzor nad prometom z lesom iz njih. Odškodnine zaradi škode po divjadi morajo biti hitro izplačane. Kmete je treba spodbujati k izdatnejši setvi medovitih rastlin.

Zaupa Golobu

To so ključni poudarki iz današnje predstavitve Irene Šinko kot kandidatke za kmetijsko ministrico. Opozicijski poslanci iz vrst SDS so jo označili za splošno, zato so od nje terjali konkretne odgovore. Franc Breznik iz SDS je Ireno Šinko med drugim vprašal, kakšen je njen status pri predsedniku vlade Robertu Golobu. Zanimalo ga je, ali jo bo poslušal kot ministrico glede na to, da je vodenje kmetijskega resorja ponudil kar nekaj predstavnicam nežnejšega spola in da je bila ona na koncu te verige. Odvrnila mu je: »Če ne bi zaupala predsedniku vlade in koalicijskim partnerkam, se ne bi odločila za vodenje ministrstva. Koliko kandidatk je bilo pred mano, me ne zanima.«

Kmetijskega sklada ne bi ukinila

Na večno vprašanje Tomaža Lisca iz SDS, kaj bi kot dolgoletna direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov (vodila ga je v letih 2010-2018) po končanih denacionalizacijskih postopkih naredila s to institucijo – bi ji okrepila vlogo ali bi jo ukinila – je Šinkova dejala: »Sklad je treba okrepiti in preoblikovati. V tem primeru nimam težave, da ostane.«

Kandidatka za kmetijsko ministrico je bila kritična do družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki je začela delovati 1. julija 2016, torej v času, ko je sama vodila kmetijski sklad. Vlada je takrat skladu odvzela državne gozdove in jih prenesla na SiDG. Šinkova je izpostavila, da je treba gospodarjenje z državnimi gozdovi izboljšati, saj je bilo dobička takrat, ko so bili pod skladom, precej več, kot ga je sedaj. Opozicijske poslance je tudi zanimalo njeno stališče do načrtovanih lesnopredelovalnih centrov, ki naj bi jih pomagal ustanoviti SiDG. Zanimalo jih je, koliko jih potrebujemo po njeni oceni. Dejala je, da najprej potrebujemo podatek, koliko hlodovine imamo sploh na voljo, da ne bi gradili novih lesnopredelovalnih centrov, obstoječi pa bi zaradi morebitnega pomanjkanja hlodovine propadli.

Na vprašanje Tatjane Greif iz Levice, kako se bo kmetijstvo spopadlo z nebrzdano rastjo cen hrane in energentov, se je Šinkova izgovorila, da sta za to pristojni gospodarsko in finančno ministrstvo, kmetijsko pa bo pomagalo s finančno injekcijo, ki jo v ta namen ponuja Bruselj. Šinkova zagovarja tudi protitočno obrambo z letali. Da je učinkovita, je ugotovila med kolesarjenjem po krajih na avstrijski strani slovensko-avstrijske meje. »Oblaki so bili zelo temni. Priletel je avion in ni bilo toče, ampak dež. Ko sem stopila prek meje v Gederovcih, pa je toča vse zrušila,« je povedal v bran branjenja pred točo z letali, ki ga slovenska meteorološka stroka odločno zavrača.

»Uprava za varno hrano je ugasnjena«

Vida Čadonič Špelič je ministrsko kandidatko med drugim vprašala, ali bo poskrbela, da bo uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki bedi nad varnostjo hrane in s tem nad zdravjem potrošnikov, spet delovala samostojno in bo lahko samostojno obveščala javnost o rezultatih svojega nadzora. »Uprava za varno hrano je včasih svoje delo predstavljala javnosti, da so se potrošniki sami odločili, kje in kaj bodo kupovali, katerim trgovinam, izdelkom, gostilnam in pekarnam se bodo izogibali, kajti najboljša preventiva je samozaščita. Kako naj se potrošnik zaščiti sam, če nima na razpolago podatkov, ki mu jasno povedo, kje in zakaj je kaj narobe v prehranski verigi. V zadnjem času opozarjam, da je uprava za varno hrano ugasnjena. Upam, da dela tisto, za kar je bila ustanovljena, vendar z omejenimi možnostmi, kajti tudi sama kot potrošnica ne vem, kje so inšpektorji, kakšne so njihove ugotovitve, na kaj nas opozarjajo. Ni jih, ker je bila temu organu odvzeta PR-služba ki je bila ustanovljena samo zato, da bi potrošnikom sporočala rezultate dela inšpekcije in jim s tem omogočala, da se samozaščitijo.«

Šinkova se je izgovorila, da bo imela uprava spet samostojno PR-službo, če jo bosta imela tudi kmetijski inšpektorat in agencija za kmetijske trge, ki prav tako sodita pod kmetijsko ministrstvo. Strinja se, da potrošniki morajo biti seznanjeni z rezultati nadzora, vendar mora po njenem informacijska pooblaščenka prej povedati, kaj je mogoče objavljati in česa ne.