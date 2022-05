»Gazprom je popolnoma ustavil dobavo plina GasTerri, ker zavrača plačevanje v rubljih,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP koncern zapisal v sporočilu za javnost.

Ruski predsednik Vladimir Putin je konec marca naznanil, da bo Rusija za zemeljski plin sprejemala zgolj plačila v rubljih, kupci pa bodo morali odpreti račune v ruski valuti, ali pa bo dobava plina prekinjena. Gazprom je tako minuli mesec že ustavil dobavo plina Poljski in Bolgariji, ta mesec pa še Finski, ker plina niso želele plačati v rubljih.

Gazprom je glede nizozemskega podjetja zapisal, da do 30. maja ni prejel njihovega plačila za aprilske dobave, čeprav je GasTerro obvestil, da mora od 1. aprila naprej plačila opravljati v rubljih.

»GasTerra ne bo izpolnila zahtev Gazproma glede plačevanja,« pa so v podjetju zapisali v ponedeljkovem sporočilu za javnost. Kot so pojasnili, bi s tem tvegali kršitev sankcij, ki jih je uvedla EU, obenem pa je z zahtevanim načinom plačevanja povezanih preveč finančnih in operativnih tveganj.

Pogodba o dobavi med GasTerro in Gazpromom poteče 1. oktobra 2022. Prekinitev dobave pomeni, da Gazprom od 31. maja do 30. septembra družbi ne bo dobavil dveh milijard kubičnih metrov plina, so navedli v nizozemskem podjetju. To so predvideli in posledično kupovali plin pri drugih ponudnikih.

Kot so še pojasnili, so večkrat pozvali Gazprom, naj spoštuje s pogodbo dogovorjeno strukturo plačil in obveznosti dobave, vendar brez uspeha.

Nizozemska iz Rusije po navedbah vlade prejme okoli 15 odstotkov zalog zemeljskega plina, kar je precej manj od evropskega povprečja, ki znaša 40 odstotkov.

GasTerra je v skupni lasti energetskih podjetij Shell in Esso, nizozemskega plinskega podjetja EBN in države. Slednja ima v lasti 10 odstotkov GasTerre.