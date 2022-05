V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo dopoldne povečini sončno. Popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V petek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. Popoldne bodo znova nastale posamezne plohe ali nevihte.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Iznad severovzhodne Evrope sega proti Alpam oslabljena vremenska fronta. S šibkim jugozahodnim vetrom priteka nad naše kraje postopno toplejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu in v krajih vzhodno od nas delno jasno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe, ob severnem Jadranu in v krajih zahodno od nas tudi nevihte. V sredo bo ob severnem Jadranu prevladovalo sončno vreme. Drugod bo delno jasno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta.

Biovreme: Danes bo vreme zmerno obremenilno vplivalo na počutje ljudi. Občutljivi bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V sredo bo obremenitev nekoliko popustila.