Orkan je zadel ob obalo približno deset kilometrov zahodno od mesta Puerto Angel in opustošil več letovišč. Mehiške oblasti so se na Agato pripravile z 200 zavetišči za 26.800 ljudi, medtem ko so hoteli nudili zatočišče približno 5200 domačim in tujim turistom. Do večera, ko se je veter unesel na okrog 130 kilometrov na uro, ni bilo poročil o morebitnih žrtvah.

Mehiške oblasti v delih Oaxace pričakujejo velike količine dežja, pa tudi zemeljske plazove in hudournike. O večjih poplavnih valovih niso poročali.

Agata, ki se je oblikovala v Tihem Oceanu v nedeljo, se pomika naprej proti severovzhodu v Mehiški zaliv s hitrostjo 13 kilometrov na uro, tam pa lahko spet dobi moč in se usmeri proti ZDA.