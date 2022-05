Ko je vnukinja na naslov pošiljatelja enega takšnih pisem napisala, da jih ne želijo več prejemati, so ji dejali, da mora to pisno napisati in da postopki niso enostavni. »Tako ta pisma zdaj sproti mečemo stran in upamo, da jih pred nami ne odpre babica in začne nakazovati kakšen denar. To pa ni edini primer, saj takšna različna pisma dobivajo tudi drugi starejši znanci, ki jih poznamo. Tudi ti ne morejo doumeti, da gre za prevaro, in hitro nasedejo lepim besedam.«

Kako tudi ne, če je v pismih zapisano na primer tole: »Ga. Anica (točen priimek in naslov), izžrebana ste za finalistko za prvo nagrado v višini 21.800,00 evrov. Ga. Anica, kot finalistko in formalno lastnico št..., vas pozivamo, da nam pošljete vse potrebne dokumente, izpolnjene in podpisane, in sicer v roku, ki ga določa pravilnik. Če odgovorite v manj kot 12 dneh, vam bo naša služba poslala že osvojeni darilni bon in začela izvajati zadnja potrebna preverjanja, ki zadevajo prvo nagrado 21.800,00 evrov.« Poleg je še naročilnica za izdelek za optimalno delovanje srca, ki ga po posebni ponudbi lahko kupi za 43 evrov. Razbrati je, da šele ko izdelek kupi, se lahko poteguje za glavno nagrado.

