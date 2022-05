Voditelji držav članic so tokratni izredni vrh včeraj začeli z razpravo iskanja soglasja za šesti paket sankcij proti Rusiji. Z njegovim sprejetjem se je zatikalo že dobre tri tedne, ker Madžarska zaradi bojazni lastne energetske varnosti ni hotela pristati na embargo na uvoz ruske nafte. Poprej so si daljša prehodna obdobja za iskanje alternativnih virov tega energenta želeli tudi na Slovaškem, Češkem in v Bolgariji, vse države so namreč prekomerno odvisne od uvožene ruske nafte.

Kritike za komisijo

Iskanje kompromisa, kako predvsem Madžarsko prepričati k umiku blokade sprejetja šestega sklopa sankcij, se je nadaljevalo dolgo v noč na prvi dan vrha EU. Oblikovan je bil kompromisni predlog, da bi se države načeloma strinjale z embargom, ta pa bi bil uveden najprej za uvoz ruske nafte preko pristanišč, nekoliko pozneje pa še za uvoz nafte preko naftovodov. Sklenitev podrobnosti dogovora o tej rešitvi so evropski voditelji v najkrajšem možnem času naložili Svetu EU, ob čemer naj se upošteva delovanje enotnega trga EU, pravično konkurenčnost in solidarnost med članicami. S tem besediščem so tako zajeli pomisleke držav, ki so si želele izvzetke iz embarga kot tudi članic, ki so opozarjale, da lahko pri polovičnem embargu pride do neenakopravnega odnosa med članicami.

Ob prihodu na vrh so bila razhajanja med državami še naprej očitna, ocene, ali bi bil kompromis lahko sklenjen do konca vrha pa tudi povsem različne. Predsednik evropskega sveta Charles Michel je spadal med optimiste, da bi lahko dosegli dogovor na tem vrhu, za možnega ga je ocenjeval tudi nemški kancler Olaf Scholz. Med bolj zadržane pa so sodili predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, nizozemski premier Mark Rutte, pa tudi madžarski premier Viktor Orban, ki je ob prihodu na vrh dejal, da dogovora še ni. Orban je načeloma podpiral sprejetje šestega svežnja sankcij proti Rusiji, a je težavo pri zadnjem svežnju videl predvsem v tem, da je evropska komisija tokrat neodgovorno predlagala sankcije, brez da bi prej v dialogu z državami članicami poiskala zanje rešitve s članicami. Podobne kritike je na komisijo naslovil tudi avstrijski kancler Karl Nehammer.

O možnem kompromisu glede uvedbe embarga zgolj na uvoženo nafto preko pristanišč je Orban sicer menil, da ta ni slab, si pa je želel zagotovil, da bo v primeru nesreč na naftovodih lahko Madžarska nafto dobila tudi kako drugače. Slovaški premier Eduard Heger je poskušal Orbana prepričati k podpori šestega sklopa sankcij, ob čemer je pripomnil, da je njegova država pripravljena pristati na embargo, a si je v primeru težav z oskrbo želi zagotovila, da ji bodo na pomoč pri dobavi z nafto priskočile sosede.

Dvome o predlagani kompromisni rešitvi je imela tudi predsednica komisije von der Leynova, ker se s to rešitvijo ni upoštevalo pomisleke nekaterih drugih držav. Ena izmed njih je bila Nizozemska. Premier Rutte je namreč izpostavljal, da tako zamišljen polovični embargo na uvoz odpira vprašanja enakopravne obravnave vseh držav, tudi njegove ali denimo Grčije, ki velik delež uvožene ruske nafte dobivata po morski poti.

Pred sprejetjem načelnega kompromisa je vrh EU po videopovezavi nagovoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in voditelje pozval k sprejetju šestega sklopa sankcij.