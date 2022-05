Ljubljančani so na pragu devetnajstega naslova državnega prvaka, drugega v nizu, hkrati pa lahko z njim osvojijo tudi vse tri domače lovorike. Septembra lani so zmagali v slovenskem superpokalu, februarja letos pa so bili najboljši v pokalu Spar.

V finalu slednjega so premagali prav Helios Suns, ki v tokratni finalni seriji nima pravega protiorožja za raznovrstno zasedbo Cedevite Olimpije. Prva tekma v Domžalah se je končala z rezultatom 81:66, druga v Stožicah pa s 87:75.

"V Domžalah moramo prikazati najboljšo predstavo v tem finalnem nizu. Igrati moramo odgovorno, agresivno ter pametno v obrambi in napadu. Dati moramo vse od sebe, da serijo zaključimo takoj. Imamo tri zaključne žogice, izkoristiti pa moramo prvo, da dosežemo svoj cilj in postanemo državni prvaki," pravi trener Ljubljančanov Jurica Golemac.

Za Olimpijo je to sedemindvajseti finale DP. Deset jih je zaključila brez poraza, nazadnje lani proti Krki.