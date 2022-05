To, da strokovnjaki menda nočejo v politiko, drži, ker so službe v politiki v primerjavi s tistim, kar je mogoče zaslužiti v gospodarstvu, mizerno slabo plačane. Poleg tega je problem večine ministrov, da so, potem ko končajo mandat v vladi, večinoma nezaposljivi. Ker so se oblatili, ker so okuženi z negativno politično avreolo, težko dobijo službo kjer koli. To je lahko eden izmed dejavnikov. Ker biti politik res ni najboljša stvar v življenju, ker delaš 12 do 14 ur na dan, ob tem si ves čas na udaru javnosti, in nihče še ni šel iz politike telesno zdrav in z dobrim imidžem. Vsi so na koncu oblateni ali pa imajo načeto zdravje.