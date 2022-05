V zvezi s Pavlom pa nam potem g. Pristavec predstavi svojo verzijo branja biblije, ki precej odstopa od običajne. Najprej ga moti oznaka »apostol«, ki jo on pripisuje samo dvanajsterici. Grška beseda apostolos pomeni samo odposlanec, torej prenašalec sporočila. Marija Magdalena, ki prenaša dvanajsterici sporočilo vstalega Jezusa, je imenovana apostola apostolorum. Po kriteriju prenašanja vsebine Jezusovega sporočila ni apostol samo Pavel, govori se o slovanskih apostolih Cirilu in Metodu itn. Po Luthrovih besedah sta oče in mati apostola svojim otrokom.

Italijanski mislec Antonio Gramsci je nekje zapisal, da bi se krščanstvo moralo pravzaprav imenovati cristianesimo-paulinismo, saj ga je šele Pavel spravil v prakso. Savel iz Tarza je v novi usmeritvi, ki jo je učil rabi Ješua (v grško pisanih evangelijih pisano Jezus), videl nevarnost za pravo judovsko vero. Toda doživel je veliki duševni pretres, pokazalo se mu je, da je treba sprejeti ravno ta nauk, vero, da je Jezus Odrešenik, Kristus. In hkrati je treba opustiti judovsko strogo ločnico med izvoljenim ljudstvom in ljudmi drugega porekla, ki jih je privlačila judovska vere, tako imenovanimi »bogaboječimi«. Spori, ki jih omenja g. Pristavec, so končno privedli do tega, da je prevladalo Pavlovo izhodišče in je nastalo krščanstvo, skupna religija tistih iz judovstva in tistih iz poganstva. Pisma apostola Pavla so celo med ohranjenimi zgodnjekrščanskimi spisi najstarejša, opredeljujejo pa samo bistvo nove vere. Evangeliji so bili zapisani šele več desetletij po Jezusovi smrti, med njimi so končno izbrali štiri, napisani pa so v grščini, medtem ko je Jezus pridigal v aramejščini. Pred zapisom v grščini so živeli v ustnem izročilu.

Na korenine, torej na nauk apostola Pavla, se je oprl tudi Martin Luther, v želji, da ga ne bi zavajala zgodovinska navlaka v cerkvenem življenju. In v tem je Luthru sledil tudi Primož Trubar, čigar rojstnega dne se spominjamo v začetku junija.

Nad zlorabami, kakršna je sklicevanje na apostola Pavla za glorifikacijo Ivana Janeza Janše, pa je najbolje hitro potegniti vodo.

Božidar Debenjak, Ljubljana