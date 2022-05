Potem ko so se Finci na letošnji olimpijskih igrah v Pekingu z naslovom olimpijskih prvakov veselili svojega največjega uspeha doslej, so ga dobre tri mesece kasneje nadgradili na najlepši način. Pred domačimi navijači v Tampereju so namreč postali svetovni prvaki, pokal pa so dvignili četrtič v zgodovini. Finci so obdržali tudi prvo mesto na svetovni lestvici, na kateri Slovenija, ki se je letos v Ljubljani uvrstila v elitno ligo, zaseda 19. mesto.

Finalni dvoboj, ki se je zaradi podaljška zavlekel v pozni večer, je postregel z vso lepoto in nepredvidljivostjo športa. Kanada je v zadnjo tretjino vstopila z vodstvom z 1:0, a je dala po nizu izključitev tekmecu priložnost za preobrat. Finci so se zahvalili z goloma Mikaela Grandlunda. Prvega je finski napadalec dosegel že po petih sekundah, ko so imeli Finci na ledu dva igralca več, pri zadetku pa se je povrhu poškodoval še prvi kanadski vratar Chris Driedger, ki ga je zamenjal Matt Tomkins. Slednji je moral le dobro minuto kasneje prvič po plošček v mrežo, ko je občutil natančnost Grandlunda, ki je sprožil močan strel mimo njegove glave v stičišče vratnice in prečke.

Ko so Finci povedli s 3:1, so Kanadčani pokazali bojevit obraz in v razmaku nekaj sekund brez vratarja dosegli dva zadetka ter izsilili podaljšek. Prvo izključitev Kanadčanov v podaljšku so Kanadčani kaznovali z golom Sakarija Manninena in slavje na Finskem se je začelo. Zanimivo je, da sta se Kanada in Finska tretjič zapored pomerili v finalu svetovnih prvenstev, drugič so bili boljši Finci, ki so se naslova svetovnih prvakov veselili v letih 1995, 2011, 2019 in 2022. Tampere bo z Rigo gostil tudi svetovno prvenstvo prihodnje leto (od 12. do 28. maja), potem ko sta Slovenija in Madžarska od kandidature odstopili.

»Ne morem verjeti. V dobrih treh mesecih smo dvakrat dvignili najprestižnejši pokal. Morda bomo vse skupaj bolje razumeli poleti, zaenkrat pa je zato še prezgodaj,« je bil slikovit tvorec finskih uspehov selektor Jukka Jalonen. »Občutki so nori. Potem ko so Kanadčani izsilili podaljšek, nismo padli, temveč smo stopili na led še močnejši. To pove vse o karakterju naše reprezentance,« je pripomnil Mikael Grandlund. »Sem iz Tampereja in naslov svetovnih prvakov sem dosegel pred mojimi najbližjimi. Veliko izzivov smo imeli med prvenstvo, vsem smo bili kos in smo lahko ponosni,« pa je povedal 37-letni Marko Anttila.