Avstralski kolesar Jai Hindley je pri 26 letih postal šele drugi kolesar iz dežele »tam spodaj«, ki mu je uspel veliki met na eni izmed treh največjih etapnih dirk na svetu. Pred njim se je v zgodovino vpisal le Cadel Ewans, ki je bil najboljši leta 2011 na dirki po Franciji. Hindley je svoj pečat v zgodovinskih knjigah pustil na rožnati dirki po Italiji. Njegova zmaga ima tudi slovenski priokus, saj so v 19. etapi kolesarji zavili v Posočje. Poleg zgodovinskih dosežkov za svojo nacijo, je Ausie, kot pravijo Avstralcem, zgodovino pisal tudi za svoje moštvo Bora-Hansgrohe. Postal je šele prvi skupni zmagovalec nemškega moštva na eni izmed največjih dirk, saj so se v moštvu, kjer je pet let blestel Slovak Peter Sagan, pred tem osredotočali le na etapne zmage in majico najboljšega kolesarja po točkah.

Še dobro, da je prenehal z ragbijem

Hindley je na svet prijokal 5. maja 1996 v mestu Perth v Avstraliji. Rodil se je v kolesarsko družino, saj se je s tem športom ukvarjal tudi že njegov oče Gordon. Kolo mu je bilo tako rekoč podano v zibelko in sam se spominja, kako je že pri šestih letih starosti vedel, da bo kolesar. Sprva je bil to družinski šport, saj je oče treniral njega in njegovega brata, ki pa se je že v mladih letih odločil, da preneha s kolesarjenjem.

Jai si je vedno želel biti profesionalni kolesar, še posebno od leta 2003 dalje, ko je po televiziji spremljal legendarno dirko po Franciji. Takrat sta na njej blestela Avstralca Brad McGee in Baden Cooke. »Za mladega Avstralca, kot sem bil sam, so bili tisti trenutki na Touru zelo navdihujoči,« se danes svojih začetkov spominja Jai Hindley, ki je bil ves čas odločen, da postane eden izmed najboljših, čeprav mu številni strokovnjaki tega niso napovedovali.

Edini trenutki dvoma v njegovi karieri so prišli v času obiskovanja privatne srednje šole blizu njegovega doma. »Bil sem edini fant, ki si je moral briti noge in sem ob vikendih nosil kolesarski dres. Vsi ostali so igrali ragbi,« se je v nedavnem intervjuju spominjal časov, ko je tudi sam za eno leto sestopil s kolesa in igral ta v Avstraliji zelo priljubljen šport z žogo. »Bil sem ogorčen. Še dobro, da se je po enem letu vrnil na kolo, drugače bi bil danes ves polomljen in bi že zaključil s svojo kariero,« se »črnega« obdobja sinove kariere spominja oče Gordon.

Dobro mu gre tudi v zasebnem življenju

Pot med profesionalne kolesarje mu je odprl priznani trener David Sanders, ki je bedel nad njegovim razvojem v Avstraliji, v kolesarsko razvito Evropo pa se je preselil leta 2016, ko je podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo s kontinentalnim moštvom Attaque Team Gusto. Na najvišjo raven se je preselil dve sezoni kasneje, ko je postal član ekipe Sunweb. Do letošnje italijanske pentlje Avstralec veliko nase ni opozarjal. Vsega skupaj je zbral šest profesionalnih zmag, najbolj pa je bil na očeh javnosti pred dvema letoma, ko je prav tako na dirki po Italiji ob vstopu na zadnji kronometer nosil rožnato majico vodilnega.

Takrat je zadnji dan moral priznati premoč Tao Geoghegan Hartu, saj Hindley ni veljal za dobrega kolesarja v vožnji na čas, čeprav je svoje prve korake v karieri preživel na velodromu. »Vedno sem vedel, da lahko posežem še stopničko višje. Po tistem porazu sem odšel v Kalifornijo, kjer sem veliko časa preživel v vetrovniku. Izboljšali smo mojo pozicijo na kolesu in mislim, da se to danes dobro pozna,« se je bolečega poraza Hindley spominjal v nedeljo, ko je v Veroni tokrat na kronometru brez težav zadržal majico vodilnega.

Poraz v zadnji etapi Gira leta 2020 pa zanj ni bil edini udarec tistega leta. Kot Avstralca ga je epidemija novega koronavirusa prizadela še veliko bolj kot ostale športnike. Pravzaprav ga je epidemija »ovirala« vse do zmagoslavne nedelje, ko sta ga na cilju v Veroni pričakala starša. Pred tem je svojo družino nazadnje videl marca leta 2020, ko je domači Perth obiskal za manj kot en dan. Ker gre za zelo domoljubnega in na družino navezanega kolesarja, so bili zanj to zelo težki trenutki. »Nikoli si nisem predstavljal, da bo to zadnji trenutek obiska domovine za nekaj let. Po koncu letošnje sezone se bom zagotovo vrnil domov in ta uspeh proslavil z mojimi Avstralci,« je načrte o proslavljanju svojega največjega uspeha v karieri v veronski areni opisoval kolesar, ki pred začetkom Gira ni bil uvrščen niti v najboljšo stoterico kolesarjev na mednarodni kolesarski lestvici.

Poleg tega, da je zelo navezan na svoja starša, s katerima ima stkano posebno vez, je Jai Hindley zelo zvest tudi v svojem ljubezenskem življenju. Že vse od svojih najstniških let je zvest partnerici Abby Chandler, s katero v kratkem načrtujeta tudi poroko. Mlademu paru pa ne bo težko tudi finančno, saj je Hindley samo s skupno zmago na Giru zaslužil 265 tisoč evrov, z uspehom pa si je močno dvignil tudi svojo ceno za naslednjo profesionalno pogodbo. Zdajšnja z Bora-Hansgrohe mu poteče ob koncu naslednjega leta. Spomnimo, da je 175 centimetrov in zgolj 60 kilogramov težak kolesar star le 26 let in ima pred seboj še bogato kariero.