Prišel je dan, ki so ga pričakovali vsi športni navdušenci in še posebej teniški ljubitelji. Drevi se bosta na drugem letošnjem turnirju največje četverice v Parizu že v četrtfinalu pomerila dva izmed treh najuspešnejših igralcev vseh časov, Rafael Nadal in Novak Đoković. Stavnice močno favorizirajo Srba, ki na poti med najboljšo osmerico v Parizu še ni izgubil niza, medtem ko je moral Nadal pokazati vse svoje znanje, da je v osmini finala s 3:2 v nizih strl odpor Kanadčana Felixa Auger-Aliassima. Zanimivo, da je Nadal v 112. dvobojih na Rolandu Garrosu šele tretjič igral odločilen niz, da pa je v vsej karieri na Rolandu Garrosu izgubil le tri dvoboje, vedo povedati že ptički na veji.

Do zadnjega atoma moči

Dva od treh dvobojev je Nadal v Parizu izgubil proti Novaku Đokoviću, s katerim se bo na OP Francije pomeril že desetič. Tekmeca se bosta pomerila že 59. v karieri, s 30:28 pa je boljši Srb. Na turnirjih največje četverice bo to njun 18. dvoboj, z 10:7 pa je boljši Nadal, ki je v tej sezoni še nepremagan na grand slamih. Dobil je vseh enajst dvobojev, sedem na OP Avstralije in štiri na OP Francije.

Rafael Nadal ima letos v Parizu pestrejši turnir kot v preteklosti, saj je v soboto spremljal finale lige prvakov med Realom in Liverpoolom. Znano je, da je Španec eden največjih navijačev kluba iz Madrida, njegove uspehe in neuspehe pa doživlja zelo čustveno. Čeprav je bil s 14. naslovom Reala več kot zadovoljen, je bil ta dan zanj precej stresen, kar je deloma pokazal tudi dvoboj osmine finala, v katerem dolgo časa ni našel agresivnosti, ki ga sicer krasi vso kariero. Kljub temu je po več kot štirih urah v zadnjih dveh igrah pokazal izjemno individualno kvaliteto, ko tekmec ni naredil ničesar narobe, le točke ni mogel dobiti. »Z Novakom se poznava zelo dobro, eden drugega bova težko presenetila. Lahko obljubim le to, da bom na igrišču od sebe iztisnil zadnje atome moči,« obljublja Rafael Nadal.

Zanimiv tudi drugi četrtfinale

Eden najpomembnejših dvobojev v karieri čaka tudi Novaka Đokovića. Znano je, da Beograjčan ni smel tekmovati na OP Avstralije, kjer je bil prvi favorit, njegovo odsotnost pa je najbolje izkoristil Rafael Nadal, ki je osvojil 21. turnir največje četverice ter prehitel Đokovića in Rogerja Federerja. Nov uspeh Nadala v Parizu bi pomenil, da bi Španec dobil precejšnjo prednost, ki bo vse težje ulovljiva.

Zanimiv dvoboj se obeta tudi v drugem četrtfinalu, kjer se bosta v ponovitvi finala v Madridu pomerila Carlos Alcaraz in Alexander Zverev. Španski najstnik v Parizu dokazuje svoj potencial, v teniškem svetu ni več nikogar, ki bi dvomil vanj. Nasprotno, deležen je vse večjih komplimentov, ki pa mu zaenkrat, vsaj tako kaže, ne pridejo do živega. Tudi Alcaraz je velik navijač madridskega Reala, zato je eno veliko zmago v Parizu že dočakal. Zaveda se, da dvoboj proti tretjemu igralcu sveta ne bo tako lahek, kot je bil v Madridu, kjer je bil Zverev po naporni polfinalni zmagi proti Stefanosu Cicipasu zelo utrujen. Spomnimo pa, da je Zverev pred Parizom izjavil, da je Carlos Alcaraz z ta čas najboljši teniški igralec na svetu. Številke letošnje sezone temu potrjujejo, a do morebitne prve zmage na turnirjih največje četverice ga čakajo še trije Mt. Everesti. Najprej Zverev, nato v polfinalu zmagovalec med Đokovićem in Nadalom ter veliki finale.

Ruud - Rune za polfinale

Novi mejnik norveškega tenisa je včeraj z uvrstitvijo v četrtfinale dosegel Casper Ruud. Osmi nosilec je bil po dveh urah in pol prepričljivo boljši od Poljaka Huberta Hurkacza ter se v Parizu prvič uvrstil med najboljšo osmerico. Najbolj ponosen je bil na tribunah njegov oče Christian, nekoč vrhunski teniški igralec. »Verjamem, da je očetu toplo pri srcu. Upoštevam vse njegove nasvete. Igral sem odlično, v igrišče sem vrnil veliko Hubertovih servisov, kar je bilo ključnega pomena. V nadaljevanju sem nadzoroval igro predvsem s forehandom, ki sem ga čutil res izvrstno,« je po velikem uspehu povedal Casper Ruud, ki je bil letos že finalist turnirja serije masters v Miamiju.

Za največje presenečenje včerajšnje dne je poskrbel Holger Rune. Danski najstnik je potrdil svojo nadarjenost ter presenetljivo gladko ugnal Stefanosa Cicipasa, lanskega finalista Rolanda Garrosa in enega najboljših igralcev na pesku. Tudi Danci so dolgo čakali na moški preboj v četrtfinale OP Francije, ki so ga nazadnje osvojili pred 97 leti. »Igral sem zelo agresivno, kar mi sicer ustreza, ko dobro čutim žogico. Včeraj sem jo in sem zelo vesel. Zahvaljujem se celotni ekipi, brez katere ne bi dosegel tega, kar sem,« se je poleg Alcaraza veselil drugi najstnik četrtfinalist OP Francije Holger Rune.