Nuša Barbič iz Bakovcev, kje ena redkih pasjih frizerk v Pomurju, po svoje znanje pa je odšla kar na Dunaj. »Že takrat sem sanjala o širitvi dejavnosti, saj sem oseba, ki težko dela v rutini,« je povedala a hkrati priznala, da tudi njej ni šlo vse po načrtu. »Tako sem letos, ko zaradi nosečnosti nisem mogla več delati z velikimi psi in ob poslušanju svojih žalostnih strank, prišla na idejo, da jim odstopim salon, kjer si lahko sami uredijo svoje pse,« je povedala podjetna pasja frizerka in dodala, da je letos odprla tudi spletno trgovino s profesionalnimi izdelki in pripomočki za nego psov, ki jih sicer tudi sama uporablja v salonu. »Ponosno pa lahko povem tudi, da sem pred kratkim na trg vstopila s svojim prvim produktom - magično brisačo za živali. »Ta skrajša čas sušenja za polovico in mislim, da bi je bil vesel vsak pasji skrbnik.«

Nuša Barbič je od nekdaj poveza s psi, saj ji je kot majhni deklici družbo delal koker španjel, ki ga je urejal njen dedek. »Takrat še ni bilo pasjih frizerjev. In ker našemu psu nega ni bila predstavljena na pravi način, smo ga težko urejali. Morda je tukaj razlog, da zdaj najbolj poudarjam postopno in zgodnje navajanje psa na nego, saj se le to obrestuje za vse življenje,« je razložila in dodala, da ji zdaj pasjo družbo dela posvojenček Šrek - francoski buldog, ki žal vedno najdlje čaka na svoj prosti termin v salonu.

Nega je vedno pomembna

Kot pravi sogovornica je nega psa zelo pomembna. Sama priporoča obisk pasjega salona na štiri do šest tednov. »V tem časovnem obdobju je potrebno vsaj skrajšati kremplje, urediti intimne predele, pri določenih psih tudi okoli oči. Bolj kot poletno striženje pa je pomembno česanje. Zmotno je prepričanje, da se poleti postriže psa čisto na kratko,« je povedala Barbičeva in poudarila, da je najpomembnejše, da je kožuh zračen, brez vozlov in odmrle podlanke. »Zrak je najboljši izolator a le, če ima pes dlako, se lahko na naraven način hladi.« Tudi zato je potrebno poskrbeti, da psa ohladimo na drugačen način. Zagotovo pa ne z britjem na najkrajšo dolžino.

V svojem salonu, ki ga je poimenovala Pasja radost, je pasja kopalnica namenjena vsem, ki imajo težave s kopanjem psa doma. »Priporočam pa tudi tistim, ki imajo pse z gosto podlanko. Pri kopanju doma nekateri pobegnejo iz banje, zmočijo celo kopalnico, povsod je dosti dlak, težko jih je posušiti. Zdaj skrbniki lahko rezervirajo termin pri meni v salonu, kjer v banji namenjeni kopanju psov vseh velikosti, skopajo svojega psa in ga tudi posušijo s profesionalnim fenom za živali. Ta tudi izpiha dosti podlanke in olajša česanje,« je povedala in dodala, da lahko s sabo prinesejo svoj šampon, lahko pa jih pasja strokovnjakinja nameša sama in svetuje glede uporabe. »Zanimanje je. Že prej sem poslušala zgodbe, kako zoprno je kopati pse doma in stranke so zdaj prav hvaležne, da lahko to uredijo same pri meni,« je povedala in dodala, da zaenkrat prihajajo v kopalnico večinoma večji psi, pa tudi kakšen manjši. »Storitev je aktualna približno dva meseca in potrebuje še nekaj časa, da se uvede. Večje povpraševanje pričakujem, ko bodo spet hladnejši dnevi, saj se zdaj skrbniki odlično znajdejo tudi s umivanjem psa zunaj, pred hišo.«.