Afera s ponarejenimi vstopnicami, zaradi katere se je finalna tekma nogometne lige prvakov med Realom in Liverpoolom (1:0) začela s 36-minutno zamudo, očitno še nekaj časa ne bo potihnila. Na Stade de France naj bi namreč brez vstopnice ali s ponarejeno vstopnico želelo vstopiti od 30.000 do 40.000 posameznikov, Francozi pa so nastali kaos s svojih pleč prevalili na angleške navijače, češ da klub Liverpool zanje ni najbolje poskrbel – v nasprotju s klubom zmagovalcev Realom Madrid.

Notranji minister Gerald Darmanin je kaos pripisal »množični, industrijski in organizacijski goljufiji s ponarejenimi vstopnicami«. Ministrica za šport Amelie Oudea Castera pa je dejala, da je treba okoliščine razjasniti tudi zato, da se ne bi več ponovile, saj bo prihodnje leto v Franciji svetovno prvenstvo v ragbiju, čez dve leti pa olimpijske igre. »Moramo ugotoviti, kaj natanko se je zgodilo, od kod so prišle te ponarejene vstopnice in kako so jih natisnili v tako veliki količini,« je med drugim dejala ministrica, ki pa je ne skrbi, da Francozi ne bi znali organizirati največjih tekmovanj. Drugače meni predstavnik skrajne levice Jean-Luc Melenchon: »Podobe so žalostne in moteče, saj jasno vidimo, da nismo pripravljeni na dogodke, kot so olimpijske igre.« Desničarka Marine Le Pen je incident opisala kot ponižanje za Francijo.

Kritike sedme sile in politikov

Francoska vlada se sooča s številnimi kritikami tako angleške sedme sile kot politikov, češ da policija ni bila kos razmeram, potem ko so policisti uporabili solzivec, ki je prizadel mnoge nič hudega sluteče navijače, ki so mirno čakali na vstop na stadion, med njimi so bili tudi otroci in invalidi. »Navijače so obravnavali kot živali,« je dejal član parlamenta za okrožje Liverpool Ian Byrne in dodal, da je bilo grozno in da je na plan znova privleklo boleče spomine iz leta 1989, ko je ob nastalem kaosu na stadionu Hillsborough med tekmo Liverpoola in Nottinghama Foresta prišlo do tragedije, v kateri je umrlo 97 ljudi. »Bilo je površno, policija pa je ravnala brutalno,« je dejala županja Liverpoola Joanne Anderson in dodala: »Več zgodb slišim, bolj sem jezna. Navijače bi morali obravnavati bolj spoštljivo.« Županja je prav tako dejala, da bo francoskega predsednika Emmanuela Macrona pozvala k preiskavi incidenta. Tudi britanski predsednik vlade Boris Johnson je bil po besedah tiskovnega predstavnika »zelo razočaran, kako so obravnavali navijače Liverpoola«.

Pripor za 39 posameznikov

Zaradi izgredov, ko je nekaj deset posameznikov skušalo preplezati ograjo, so zadržali 105 ljudi, 39 pa so jih aretirali in zanje odredili pripor, kar pomeni, da jih bodo najverjetneje soočili z obtožbami, 238 je bilo lažje poškodovanih. »Zamuda z začetkom tekme, nasilje, vdori, uporaba solzivca ... Sobotni večer se je spremenil v fiasko. Neuspeh, za katerega pa v nasprotju z vsemi dokazi francoske oblasti krivijo izključno angleške navijače,« so med drugim zapisali v francoskem dnevniku Le Monde. Mnogi dvomijo, da je bilo brez vstopnic ali pa s ponarejenimi resnično toliko posameznikov. Ronan Evian, vodja skupine navijačev Football Supporters Europe, je dejal, da je številka 40.000 fantazija, ki jo francoske oblasti prodajajo zgolj zato, da bi zvalile krivdo na angleške navijače. Ian Byrne pa je dodal, da je bila njegova izkušnja kot navijača Liverpoola ena najbolj grozljivih v življenju. »Ker sem bil leta 1989 na stadionu Hillsborough in na srečo preživel, tega ne govorim kar tako,« je še pojasnil.

Oglasil se je tudi nogometaš Liverpoola Andy Robertson, ki je priznal, da je bila organizacija finala slaba, in povedal, da je prijatelju podaril pravo vstopnico, pa so ga na vhodu zavrnili, češ da je ponarejena. Ni čudno, da je bilo na delu stadiona, namenjem angleškim navijačem, toliko sedežev praznih. Pri evropski nogometni zvezi Uefa so za nastale težave okrivili prepozen prihod navijačev na stadion. Prav tako naj bi po poročanju agencije AFP začeli postopek, s katerim bodo 2700 lastnikom vstopnic za finale, ki so bili zaradi logističnih težav primorani izpustiti obračun, vrnili denar.