Ameriško pravosodno ministrstvo bo preiskalo ravnanje lokalne policije v teksaškem mestu Uvalde, ki je tarča vse hujših kritik, ker je čakala na okrepitve in se ni soočila s strelcem, ki je prejšnji teden na osnovni šoli ubil 19 otrok in učiteljici. Po zdaj znanih podatkih se lokalna policija ni držala navodil za ravnanje v primeru soočanja s strelcem, ki jih je objavila teksaška komisija za policiste, ki delujejo v šolskih okrožjih. »Prva prednostna naloga policistov je ukrepanje in soočenje z napadalcem. To lahko pomeni, da morajo mimo ranjenih in da se ne odzovejo na otroške klice na pomoč,« piše v priročniku, kjer dodajajo, da to ne pomeni, naj se posredovanja lotijo z »neodgovornim zanemarjanjem (lastne) varnosti«. Teksaške oblasti so sestavile potek dogodkov, iz katerega je razvidno, da se je na hodniku pred združenima učilnicama, kamor se je zaklenil strelec, postopno zbralo devetnajst lokalnih policistov. Vmes sta na policijsko številko za klic v sili iz učilnic večkrat poklicali ženski, očitno učiteljici, in vsaj trije otroci. Med enim od teh klicev je slišati streljanjem. Policisti vseeno niso posredovali do prihoda posebnih enot mejne policije, ki je v učilnico vstopila, ko je dobila ključ od hišnika, in ubila strelca – eno uro in osemnajst minut po tistem, ko je ta prišel v šolo. Kot je znano za zdaj, naj bi poveljujoči lokalni policiji v času, ko so bili na hodniku, odločil, da ne gre več za položaj, v katerem imajo opraviti z aktivnim strelcem, ampak z nekom, ki se je zabarikadiral, kar naj bi torej zahtevalo drugačno ravnanje, domnevno pogajanja. »Ne moremo od vsakega policista pričakovati, da bo v trenutku sprejel najboljšo odločitev. Toda glede na to, da vemo, kako takšni napadalci ravnajo, je mogoče predvideti, da čakanje pelje v tragedijo,« je za PBS dejala Laurie Levenson, nekdanja zvezna tožilka in profesorica prava.