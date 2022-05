No, vlada je dala tudi soglasje k programu dela in financiranju Javnega gospodarskega zavoda Brdo. Saj veste, tistega zavoda za protokolarne storitve, pod katere spada tudi oddajanje prestižne vile ob Blejskem jezeru, ki jo odhajajoči predsednik vlade silno rad obišče skupaj z družino. No, vlada se je tudi izjasnila, da ne podpira predloga zakona o škodljivih posegih te vlade. A, bejžte, no. To pa je presenečenje! Aha, pa skupni kadrovski načrt državne uprave za obdobje 2022–2023 (naj ponovimo – ko ta vlada ne bo več vladala) so tudi malček spreminjali. Ja, mudi se. Ura dela tika taka ...