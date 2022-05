Prenova občinske stavbe v Kočevju

Prihodnji mesec naj bi začeli glavna gradbena dela na 135 let stari stavbi kočevske občine, v kateri domujeta tudi upravna enota in sodišče. V okviru celovite prenove, vredne dobra dva milijona evrov, bodo letos prenovili streho in fasado ter statiko objekta, prihodnje leto pa klet, temelje, vse notranje instalacije, uredili problematiko radona, namestili dvigalo in stavbo energetsko sanirali. Da bi bilo delo uradov čim manj moteno, bodo po besedah župana Vladimirja Prebiliča del delovnih procesov bodisi preselili na drugo lokacijo bodisi določene pisarne začasno združili. Dela naj bi končali do konca leta 2023, stroške prenove pa si bodo razdelili občina, ki bo prispevala skoraj 810.000 evrov, ministrstvo za javno upravo in ministrstvo za pravosodje, medtem ko so za energetsko obnovo pridobili okoli 600.000 evrov kohezijskih sredstev. V stavbi iz leta 1887, ki doslej še ni doživela večje prenove, je bil najprej dekliški oziroma Marijin dom, po drugi svetovni vojni so podstrešni del preuredili v stanovanja, v spodnjih etažah pa uredili upravne pisarne.