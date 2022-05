Akademski kipar Matjaž Počivavšek je prejemnik nagrade za življenjsko delo. Kot so zapisali v obrazložitvi, »s svojim delom pomembno prispeva k predstavitvi in ugledu Ljubljane doma in v svetu, hkrati pa stalno opazno sooblikuje javni mestni prostor, ga s stvaritvami polni in hkrati s svojimi umetninami skrbi za senzibilizacijo javnosti. Njegovo ustvarjanje se dogaja v poglobljeni umetniški avtorefleksiji. Ob postavljanju javnih plastik se umetnik premišljujoče sprašuje, kako postaviti nekaj, kar je javno in za določen čas nepremično, (kar) prehaja med intimnim ateljejskim delom in vstopa v javni prostor tako, da vanj vnaša hedonistični ustvarjalni espri in hkrati intimo svojega ateljeja.« Med zadnjimi njegovimi javnimi plastikami je bil spomenik jezikoslovcu Jerneju Kopitarju, ki ga je mesto Ljubljana podarilo Beogradu. O kiparstvu je v nedavnem intervjuju za Dnevnik dejal: »Kiparstvo je ustvarjanje dvojnika, oblikovanje nekakšnega totema tabuja, razkritje nečesa, kar bi moralo ostati skrito, pa se je razkrilo, in zato za svoje bivanje potrebuje točno določen kraj.«

Nagrade za ustvarjanje v zadnjih dveh letih bodo dobili Saša Pavček, Tijana Zinajić in Tomaž Grom. V obrazložitvi nagrade Saši Pavček je žirija izpostavila njeni vlogi v predstavah Moj mož in #punceinpolpunce ter pesniško zbirko Zastali čas. Tijana Zinajić je žirijo navdušila s filmskim prvencem Prasica, slabšalni izraz za žensko, za katerega so zapisali,da je»popularen, ne da bi bil populističen, zabaven, ne da bi podcenjeval gledalca, in provokativen, ne da bi pri tem pozabil biti človeški«. Tomaž Grom, kontrabasist, improvizator, ustanovitelj in umetniški vodja produkcijskega zavoda SPLOH, pa je nagrado dobil zaradi »edinstvene vloge na področju sodobne improvizirane glasbe, skrbi za razvoj in uveljavljanje praks improvizacije, sodobne kompozicije in zvočnega ter tehnološkega eksperimenta. V zadnjih dveh letih je sodeloval v številnih glasbenih zasedbah, napisal avtorsko glasbo ali oblikoval zvok za različne umetniške projekte, ustvaril pa tudi filmski prvenec Komaj čakam, da prideš.«

Podelitev letošnjih Župančičevih nagrad bo 9. junija v Cukrarni.