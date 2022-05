Halo, gospodična? Boste prišla na Prošek?

‘A sem dobil Krambergerjevo? Dober dan. Sem vam hotel osebno povedati, da ne bom pisaril po časopisih. Veste, strašansko sem razočaran. Takšna mlada intelektualka, pa govoriste takšne bedastoče. Kam pa ste hodili v gimnazijo? A v Maribor?! Kaj pa so vas tam učili?! Slovenski šolski sistem je katastrofa. Za Ljubljano bi še rekel, za Ljubljano, ampak tudi Maribor? Da vi, štajerska pisateljica, ne veste, da na Opčinah govorimo slovensko! Se vam opravičujem, ampak mislim, da bom to vseeno napisal za časopis. To je treba povedati. Da mladini nihče ničesar prav ne razloži. To jaz že vseskozi govorim. Kje pa ste? A v Trstu? No. Potem pa se boste usedla na tramvaj in prišla na Prošek, da se pomeniva.«