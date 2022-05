Zaposleni bežijo iz gostinstva

‘V mnogih podjetjih se gostinskim delavcem godi slabše kot delovni živini, kajti ljudje poskrbijo za odmor in počitek delovne živine, pri gostinskih delavcih pa, kot kaže, ni tako, čeprav ves turizem sloni prav na njih. Zaradi brutalnega kapitala, ki vedno postavlja dobiček pred ljudi, prihaja do socialnih patologij. Čudi me, da lastniki ne uvidijo, da to vpliva tudi na uspešnost delovanja podjetij in da je hkrati pogoj za kakovost produkta.«