Policistom na Sodevcih se nihče ne izmuzne

Na naroku v pravdi ugrabljenega Belokranjca Miroslava Moravca proti državi so zasliševali policiste. Zatrdili so, da policijski nadzor na maloobmejnem prehodu Sodevci poteka točno po črki zakona in da je nemogoče, da bi šel skozi kak avto, ki ga ne bi dobro preverili.