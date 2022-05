Kot so sporočili iz KPK, je bila sodna poravnava sklenjena po tem, ko je Vrhovno sodišče RS oktobra lani ugodilo zahtevi za revizijo tožnice in razveljavilo sodbo Višjega sodišča v Ljubljani. To je nato odločilo, da se zadeva vrne Okrožnemu sodišču v Ljubljani v novo sojenje.

Na podlagi sodne poravnave, sklenjene pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, je komisija objavila naslednje opravičilo: "Republika Slovenija, Komisija za preprečevanje korupcije, se Stanislavi Setnikar Cankar opravičuje za nezakonito objavo njenih osebnih podatkov v aplikaciji Supervizor dne 5. 3. 2015.«

Po objavi je odstopila kot ministrica

Setnikar Cankarjeva je vložila tožbo zoper državo oziroma KPK, ker je ta objavila avtorske honorarje, ki jih je prejela kot profesorica. KPK je namreč leta 2015 v svoji tedanji aplikaciji Supervizor (danes Erar) objavila prejemke honorarjev po avtorskih in podjemnih pogodbah, ki so jih iz javnega sektorja prejele fizične osebe. Med njimi je objavila tudi podatke o honorarjih Setnikar Cankarjeve, ko je bila zaposlena še na fakulteti za upravo.

Po tej objavi je Setnikar Cankarjeva 6. marca 2015, slabe pol leta po prevzemu položaja, odstopila z mesta ministrice za izobraževanje, znanost in šport v vladi Mira Cerarja. Sledili so sodni postopki. Junija 2017 je vrhovno sodišče ugotovilo, da je KPK s takšno objavo nezakonito posegla v ustavno pravico Setnikar Cankarjeve do varstva osebnih podatkov, ker je podatke objavila, ne da bi za to imela zakonsko podlago.

Od države je zahtevala 31 tisoč evrov odškodnine

Na podlagi takšne odločitve je nekdanja ministrica nato prek pooblaščenke Nataše Pirc Musar zoper državo oziroma KPK vložila odškodninsko tožbo in zahtevala opravičilo, objavo sodbe v medijih in plačilo odškodnine. Pri tem je bil poskus poravnave med Setnikar Cankarjevo in KPK aprila 2019 neuspešen, Okrožno sodišče v Ljubljani pa je nato oktobra 2019 zavrnilo njen tožbeni zahtevek. Od države je takrat zahtevala skoraj 31.000 evrov odškodnine ter javno opravičilo.

Višje sodišče je nato potrdilo sodbo okrožnega sodišča, a vrhovno sodišče je oktobra lani, kot so danes navedli pri KPK, ugodilo zahtevi za revizijo in razveljavilo sodbo višjega sodišča, ki je nato odločilo, da se zadeva vrne Okrožnemu sodišču v Ljubljani v novo sojenje. Temu je, kot omenjeno, sledila poravnava.