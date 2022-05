Dan po tragičnem dogodku, ko je 79-letni moški zaradi strelnih ran umrl v izolski bolnišnici, njegova hči, ki so jo prav tako odpeljali v bolnišnico, pa je bila huje poškodovana, je policija danes razkrila več podrobnosti primera.

Med preiskavo so ugotovili, da je bila 28-letnica, sicer slovenska državljanka z urejenim prebivališčem v Švici, nekaj dni skupaj s partnerjem pri očetu. V nedeljo, ko je par zapuščal stanovanje v šestem nadstropju bloka, ju je oče pospremil na stopnišče. Partner 28-letnice je začel zlagati prtljago v dvigalo, medtem ko mu je ona pridržala vrata dvigala, je v izjavi za medije danes v Kopru navedel vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper Primož Ogrinc.

V nekem trenutku je 79-letnik ustrelil hči v levo lice, nato pa ustrelil še sebe. Partner žrtve je bil v tistem trenutku v dvigalu, ki se je nato spustilo v pritličje, saj je 28-letnica po strelu izpustila vrata. Moški je stekel proti vrhu in v četrtem nadstropju naletel na žrtev, ki se ji je očitno kljub poškodbi uspelo spustiti dve nadstropji nižje.

Ogled kraja je potrdil, da je prišlo do dveh strelov. Pokojni oče je uporabil pištolo manjšega kalibra, za katero ni imel dovoljenja, je dodal Ogrinc.

28-letnico trenutno zdravijo v ljubljanskem kliničnem centru in njeno stanje naj bi bilo stabilno. Zaradi rane na licu ne more govoriti, so pa z njo uspeli komunicirati prek sporočil, je dejal vodja koprskih kriminalistov.

Ne oče ne hči nista bila predkaznovana, pa tudi sicer policija ni obravnavala nobene kršitve javnega reda in miru ali nasilja. »Oče ni z ničimer nakazal, kaj bi lahko storil ob slovesu,« je Ogrinc pojasnil, da policiji motiv za dejanje še ni znan.

Družina je pred tem živela v Švici, od koder se je oče pred kratkim vrnil v Koper, hči pa je živela v Švici in v Bosni in Hercegovini, je še navedel predstavnik koprske policije.