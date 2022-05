Podražitve so kot prvi napovedali pri A1 Slovenija, kjer se bodo mesečne naročnine paketov mobilnih storitev ter paketov fiksnih storitev interneta in televizije podražile s 1. julijem.

»Nekaterim paketom se bo cena mesečne naročnine zvišala za en evro z DDV, nekaterim za dva evra z DDV in nekaterim paketom za tri evre z DDV. Spreminja se tudi mesečna naročnina storitve A1 Protekt, in sicer bo po novem znašala 1,99 evra na mesec z DDV,« so pretekli teden zapisali na svoji spletni strani.

Ob tem so dodali, da se bo hkrati v skladu z evropsko uredbo o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v EU zvišala količina prenosa podatkov znotraj EU gostovanja ter znižala višina pribitkov za prenos podatkov, odhodne klice in poslana sporočila SMS/MMS.

Danes so podražitve napovedali tudi pri Telemachu. Kot so zapisali, bodo zaradi spremenjenih razmer na trgu s 1. julijem primorani spremeniti ceno mesečne naročnine paketov fiksnih storitev Eon. »V paketih Eon Light in Full bo višja za 0,90 evra, v paketih Eon Premium pa za 2,90 evra,« so zapisali v odzivu.

Čeprav cene res prilagajajo trgu, pa poudarjajo, da obenem tudi bogatijo pakete. V preteklem mesecu so paketom dvignili hitrosti interneta, do začetka julija pa bodo po njihovih napovedih v pakete Eon promocijsko dodali dostop do video vsebin na zahtevo Voyo.

Pri Telekomu Slovenija medtem prav tako priznavajo, da občutijo močan stroškovni pritisk zaradi dražitev virov, a ob tem dodajajo, da odločitev glede morebitnih podražitev ne morejo napovedovati vnaprej. »V primeru spremembe cen naših storitev bomo uporabnike pravočasno obvestili skladno z zakonodajo,« so poudarili v odzivu za STA.

Podražitev, kot je razvidno iz njihove spletne strani, zaenkrat ne napovedujejo pri družbi T2, kjer pa se na vprašanja v povezavi z morebitnimi cenami sprememb niso odzvali.