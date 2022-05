Še vedno je treba razjasniti, od kod so prišle ponarejene vstopnice v tako velikem številu, je danes dejala Oudea-Castera za RTL. Ministrica je tudi obtožila nogometni klub Liverpool, da ne skrbi dobro za svoje navijače, kot na primer Real Madrid, in jih prepušča samim sebi.

Ministrica je obžalovala uporabo solzivca, ki je prizadel tudi preostale navijače, družine in otroke. Obenem je potrdila, da je Francija sposobna organizirati velike športne dogodke, in spomnila na euro 2016.

Tudi Evropska nogometna zveza (Uefa) je sobotni kaos pri vstopu na stadion Stade de France v Parizu za finale lige prvakov med Liverpoolom in Real Madridom (0:1) pojasnila z velikim številom navijačev brez veljavnih vstopnic. Francoska policija je medtem sporočila, da je aretirala 105 oseb, 238 je bilo v neredih lažje poškodovanih.

Finale lige prvakov se je začel z več kot polurno zamudo. Organizatorji so sprva na semaforju kot razlog za zamudo navedli varnostne razloge, nato pa je bilo rečeno, da »gre za prepozen prihod navijačev«.

To je razjezilo številne privržence Liverpoola, ki so na družbenih omrežjih poročali, da so pred stadionom mirno čakali več ur. Posnetki prikazujejo včasih kaotične prizore na vhodih in dolge čakalne vrste okoli arene.

Medtem pa je županja Liverpoola Joanne Anderson ostro kritizirala ravnanje francoske policije proti britanskim navijačem in ga označila kot »izjemno gnusnega«.

Policija je delovala »res brutalno« in način organizacije nogometne tekme je bil »kaotičen«, je za BBC danes povedala Andersonova, ki je bila na stadionu tudi sama. Meni, da bi se morali navijačem Liverpoola opravičiti.

»Vedno bolj sem jezna, več zgodb slišim,« je dejal Andersonova: »Navijače je treba obravnavati bolj spoštljivo«.

Že pred tem je županja napovedala, da bo britansko zunanjo ministrico Liz Truss prosila za odgovore od Uefe in francoskega predsednika Emmanuela Macrona pozvala k preiskavi incidentov.

Tudi britanski minister za šport Nigel Huddleston je preko Twitterja pozval k preiskavi dogodkov. »Zelo smo zaskrbljeni zaradi vznemirljivih prizorov sinoči okoli Stade de Francea in sodelovali bomo z ustreznimi organi, da bi ugotovili, kaj se je zgodilo in zakaj.«

Tudi državni sekretar Chris Philp je danes za Sky News pozival Uefo k podrobni preiskavi sobotnih incidentov. »Bil sem zgrožen nad temi posnetki francoske policije, ki je v gneči uporabila solzivec proti navijačem, ki so mirno čakali na vstop na stadion, vključno z otroki in invalidi,« je dejal Philp.

»Sodeč po posnetkih, ki smo jih videli, policija ni imela utemeljenega razloga za takšno ravnanje, «je dodal.