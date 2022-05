Ifo: Razmere na Kitajskem poglobile krizo s pomanjkanjem materialov

Zaostrene pandemične razmere in s tem povezani ukrepi na Kitajskem so maja še nekoliko poglobili krizo s pomanjkanjem materialov, ugotavlja münchenski inštitut Ifo. Glede ozkih grl v dobavi se je maja pritoževalo 77,2 odstotka nemških podjetij, potem ko se jih je aprila 75 odstotkov. Najhuje so prizadeti proizvajalci strojev in opreme.