Fajonova je ob prihodu na zaslišanje v izjavi za medije med prioritetami, za katere se bo zavzemala kot zunanja ministrica, izpostavila vrnitev ugleda slovenski zunanji in evropski politiki ter zavzemanje za »Slovenijo v jedru EU«. Kot poudarja, se bodo zavzemali za krepitev odnosov s tistimi partnerji in zaveznicami, kjer so se ti skrhali. Zavzemala se bo tudi za krepitev dialoga z sosednjimi državami, pa tudi oživitev dialoga znotraj ministrstva samega, napoveduje.

Istočasno pred matičnim odborom DZ poteka tudi zaslišanje kandidatke za pravosodno ministrico Švarc Pipanove.

Ob 13. uri se bo pred pristojnim odborom predstavil tudi kandidat za finančnega ministra Klemen Boštjančič, istočasno pa bo pred odborom za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo potekala še predstavitev kandidatke za ministrico za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik.

Popoldne bodo po pričakovanjih prevladovala vprašanja, povezana z obrambno-varnostno politiko. Ob 17. uri se bosta namreč začeli zaslišanji kandidata za obrambnega ministra Marjana Šarca pred odborom za obrambo ter kandidatke za ministrico za notranje zadeve, sicer nekdanje generalne direktorice policije Tatjane Bobnar pred odborom za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Že v soboto so sicer zeleno luč pred pristojnimi delovnimi telesi DZ dobili kandidati za ministre za gospodarstvo, izobraževanje, za kohezijo, za Slovence po svetu in za digitalizacijo.

V torek pa sledijo zaslišanja kandidatov za ministre za zdravje, okolje, kmetijstvo in infrastrukturo ter za delo in za kulturo.