V torek bo dopoldne še večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, popoldne pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo delno jasno, zjutraj bo po nižinah nekaj megle. Popoldne bo nastalo nekaj ploh ali neviht. Topleje bo. V četrtek bo večinoma sončno in vroče. Popoldne predvsem v severni Sloveniji niso izključene nevihte.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. Od vzhoda v spodnjih plasteh ozračja k nam doteka hladen in precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno in severno od nas delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, drugod povečini oblačno z občasnim dežjem. V Kvarnerju bo še pihala šibka burja, ki bo popoldne ponehala. V torek dopoldne bo nad severnim Jadranom občasno deževalo, drugod bo pretežno oblačno in večinoma suho. Popoldne bo v Alpah oblačno s pogostimi plohami, drugod bo delno jasno in večinoma suho.

Biovreme: Danes bo vreme zmerno obremenilno vplivalo na počutje ljudi. Občutljivi bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V torek bo obremenitev nekoliko popustila.