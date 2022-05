Športni novinarji državne televizije RTVE so poudarili, da po zmagi v ligi prvakov še nikoli niso videli toliko navdušenih navijačev.

V visokih poletnih temperaturah so navijači galaktikov več ur čakali na svoje junake. Vzdušje je bilo sproščeno, opaziti je bilo veliko družin z otroki. Mnogi so se povzpeli na vse, kar jim je obetalo boljši razgled, drevesa, kontrolne omarice, vse vrste ploščadi. Medtem ko se je ekipa z odprtim dvonadstropnim avtobusom s trenerjem Carlom Ancelottijem peljala okoli znamenite fontane pred palačo Cibeles, so ljudje navdušeno navijali. Igralci so pozdravili navijače z odra, se jim zahvalili in dvignili pokal v zrak.

Navdušenje je bilo morda še večje kot običajno. Kapetan Marcelo je bil izbranec, ki je kamnito boginjo Kibele v središču fontane Cibeles okrasil z navijaškim šalom in klubsko zastavo. Marcelo je ob zvokih »ponarodele skladbe« angleške zasedbe Queen Mi smo prvaki (angl. We are the Champions) boginjo poljubil na lice in dvignil trofejo. To potezo je letos enkrat že izvedel. Pred dobrim mesecem je Real na istem mestu slavil 35. naslov španskega prvaka.

Po 22. uri se je nato množica preselila na stadion Bernabeu, kjer so pripravili veliko zabavo. Mediji poročajo, da je imelo 60.000 članov kluba prost vstop. Na tej proslavi so igralce počastili posamezno, potekal je tudi svetlobni šov, nebo nad Madridom pa je razsvetlil ogromen ognjemet.

Nogometaši Reala so osvojili svoj 14. naslov v ligi prvakov, potem ko so v finalu v Parizu premagali šestkratnega zmagovalca Liverpool z 1:0.

Vrhunec nogometne klubske sezone je sicer zasenčil navijaški kaos pred stadionom, zaradi katerega se je finale začel z več kot polurno zamudo. V Pariz so pripotovali številni navijači Liverpoola brez vstopnic oziroma s ponarejenimi vstopnicami, ki so skušali vdreti na stadion, francoska policija je za miritev množice uporabila solzivec, aretirala 105 oseb, 238 je bilo v neredih lažje poškodovanih.

Evropska nogometna zveza (Uefa), Francoska nogometna zveza (FFF), pristojne lokalne oblasti ter pariška policija bodo danes na kriznem sestanku skušali dognati, kaj je šlo narobe.

Kljub velikemu razočaranju angleških rdečih je bilo prešerno tudi na Otoku. Klub je svojim navijačem izkazal hvaležnost in v nedeljo v Liverpoolu pripravil veliko parado z mimohodom letošnjih finalistov lige prvakov in angleških podprvakov.