Najkoristnejši igralec (MVP) finala vzhoda Jayson Tatum je bil prvi strelec Bostona s 26 točkami, Jaylen Brown in Marcus Smart sta jih k zmagi vsak dodala po 24.

Boston se je prvič po letu 2010 uvrstil v finale lige NBA, kjer ga že čakajo bojevniki okoli superzvezdnika Stephena Curryja. Slednji so imeli na zahodu nekoliko lažjo pot, saj so v veliki finale napredovali po petih tekmah in s 4:1 v zmagah izločili Dallas Mavericks Luke Dončića.

Kelti imajo zdaj priložnost, da spet postanejo edini rekorderji lige NBA. Trenutno so s 17 naslovi prvaka izenačeni z Los Angeles Lakers. Bojevniki, ki so nazadnje osvojili tri naslove med letoma 2015 in 2018, imajo doslej šest naslovov prvaka.

Prva tekma velikega finala lige NBA bo v noči s četrtka na petek (03.00) po srednjeevropskem času.