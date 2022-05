Spletne dražbe že povsem nadomestile klasične

V sodstvu so zadovoljni z uvedbo e-dražb na spletu, kamor se je preselilo kar 91 odstotkov vseh dražb; to za sodišča predstavlja znaten prostorski in časovni prihranek. Na spletnih dražbah dosegajo 20 odstotkov višje prodajne cene kot na klasičnih dražbah, za 20 odstotkov pa je višja tudi sama uspešnost prodaj.