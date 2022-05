»Pričakujem podobno tekmo v Stožicah. Če bomo bolj razpoloženi pri metih, imamo možnosti za presenečenje,« je po porazu na prvi tekmi državnega prvenstva proti Cedeviti Olimpiji razmišljal trener Heliosa Dejan Jakara. V večini se ni uštel. Tudi druga tekma je bila na las podobna prvi. Helios je bil tri četrtine v vodstvu, a čeprav mu je met stekel, se mu v zadnji ni uspelo resno upreti Ljubljančanom, ki so prišli do drugega uspeha in so le še korak oddaljeni od 19. naslova državnih prvakov.

Košarkarji Olimpije so bili na drugi tekmi povsem nerazpoloženi pri metu za tri točke, saj so zadeli le štiri iz 25 poizkusov. Vse je zadel Alen Hodžić, ki je s tremi v zadnji četrtini tudi prevesil jeziček na tehtnici v korist svojega moštva. »Naš cilj je bil, da povedemo z 2:0 v zmagah, tako da smo lahko zadovoljni. Vedeli smo, da nas znova čaka trda in težka tekma, saj je Helios kakovostno moštvo z dobrim trenerjem. Igrali smo kolektivno, in če bomo tako nadaljevali, potem se lahko nadejamo, da bomo v torek dvignili pokal državnega prvaka,« je strnil misli Alen Hodžić, ki natančnost pri metu za tri točke pripisuje spočitosti. »V zadnjem obdobju me je mučila poškodba, tako da sem nekoliko bolj spočit od soigralcev. Verjamem, da sem posledično zato bolj natančen. Drugi igralci so že utrujeni, saj je za nami dolga in težka sezona. Vsi upamo, da bomo izkoristili že prvo zaključno žogico in odšli na zaslužen dopust.« Podobno kot Hodžić razmišlja tudi trener Olimpije Jurica Golemac. »Kakovost je na naši strani, zato najdemo način, kako priti do zmage. Čeprav igralcem stalno govorimo, da je Helios kakovosten in da ne bo popuščal, težko najdejo pravo motivacijo. Moramo se ustrašiti za zmago, da zaigramo nekoliko bolj agresivno v obrambi. V prvem polčasu smo dobili skoraj 50 točk, kar pomeni, da smo igrali slabo. Zdaj imamo tri zaključne žogice za naslov prvaka, ki je tudi končni cilj.«

Po drugem porazu pretiranega razočaranja v vrstah Heliosa ni bilo zaznati. Trenerski štab se zaveda, da moštvo daje od sebe vse, kolikor je sposobno. A to za zmago proti Olimpiji na koncu ni dovolj. »Zadovoljen sem z igro. Odprte mete, ki jih na prvi tekmi nismo zadevali, zdaj smo. V zadnji četrtini pa nam je enostavno zmanjkalo moči, da bi lahko Olimpijo resno ogrozili. Pozna se, da nam zaradi poškodb manjkata dva igralca,« je misli strnil Dejan Jakara.

Državno prvenstvo, finale, druga tekma: Cedevita Olimpija – Helios 87:75 (24:28, 47:47, 66:66, Blažič, Omić in Dragić po 14; Šantelj 18, Ferme 17).