Na sodišču v Liverpoolu na severozahodu Anglije so zaradi umora obsodili komaj 14-letnega fanta. Lanskega novembra je v vrat usodno zabodel 12-letno šolarko Avo White. Vseskozi se je zagovarjal, da ni kriv in da je šlo za nesrečo oziroma da je ravnal v samoobrambi. Vendar porota o krivdi ni podvomila, za posvet je potrebovala bori dve uri in osem minut. Ob vrnitvi v sodno dvorano jo je z navdušenjem pozdravilo več kot 20 članov Avine družine. Obtoženi deček pa se je samo prijel za glavo. Sodnica mu bo sodbo izrekla 11. julija. »Mislim, da se glede na odločitev porote zavedate, da vam lahko izrečem le dosmrtno kazen. Moram pa še določiti najkrajši čas, ki ga boste morali obvezno odslužiti v zaporu,« je rekla obtoženemu. Avini družini pa, da bo pri tem imela pomembno vlogo tudi njegova mladost.

Tragedija se je zgodila 25. novembra lani, ko se je Ava s prijatelji udeležila prižiga božičnih lučk v središču Liverpoola. Bili so razigrani, zabavali so se, plesali. V nekem trenutku pa je prišlo do naključnega srečanja s skupino fantov, med katerimi je bil tudi obtoženi. Ko je Ava opazila, da jo fant snema za družbeno omrežje snapchat, je šla proti njemu in zahtevala, da posnetek izbriše. V odgovor jo je najstnik zabodel z nožem s 7,5 centimetra dolgim rezilom. Odvetnik Nick Johnson je svojega klienta branil rekoč, da je bila pet centimetrov višja Ava napadalka in da ga je nameravala pretepsti.

Mladost ne sme biti izgovor

Tožilka Charlotte Newell je opozorila na pričanje žrtvinih prijateljev, da se je najstnik po tistem, ko je uporabil nož, še smejal. Potem je pobegnil in med begom odvrgel nož ter plašč. Porota si je lahko ogledala tudi posnetek nadzorne kamere, ki je pokazal, da je šel nato s prijatelji v trgovino in da si je še urejal lase, da je posnel selfi. Čeprav posnetek nadzorne kamere ni dopuščal dvoma, kaj se je zgodilo v usodnem trenutku (na njem je videti obtoženega, ki stoji pred Avo z dvignjeno roko, v kateri je predmet, ki se blešči), je zanikal, da bi sploh bil tam. Policistom je rekel, da je takrat s prijatelji igral igro Call of Duty. Pozneje je krivdo prelagal na nekega drugega fanta.

Tožilka je izjavila, da njegova mladost ne sme biti izgovor. »Ni dojenček, ve, kaj je prav in kaj narobe. Bil je sposoben odločiti se, da s seboj nosi nož. Bil je sposoben odločiti se, da ga uporabi, in tudi vedno znova lagati,« je dejala. Fant, ki ima hiperaktivno motnjo pomanjkanja pozornosti, je sojenje spremljal po videopovezavi iz varovane enote. Pogosto je uporabljal vrtljive igrače, da se je lahko osredotočil na dogajanje. Porota je poslušala posnetke njegovih izjav na policiji, kjer je bil njegov pogosti odgovor »briga me« in »ne vem, p....«.

Umor na eni najbolj prometnih mestnih ulic v času, ko je na njih največ ljudi, je šokiral Liverpool. Ava je najmlajša žrtev nasilja z nožem v Združenem kraljestvu po 10-letnem Damiloli Taylorju leta 2000 v Londonu. Na pogrebu je bila krsta prekrita z družinskimi fotografijami. Na željo družine so bili številni žalujoči oblečeni v vijolično, rožnato, rdečo in modro.