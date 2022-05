Tamara Zidanšek se je s porazom v tretjem krogu OP Francije v tenisu kot zadnja Slovenka poslovila od tekmovanja posameznic. Konjičanka je morala v šestnajstini finala po slabi uri in pol z 1:6, 6:7 (2) priznati premoč enajsti igralki sveta Jessici Pegula. Najvišje uvrščena slovenska igralka bo na svetovni lestvici precej zdrsnila, saj je branila lanske točke, ko je bila polfinalistka. »Na začetku dvoboja nisem našla ritma. Potem mi je ostala samo še borba. Prišla sem sicer nazaj, ampak se ni izšlo,« je po porazu povedala Tamara Zidanšek, ki je bila v soboto neuspešna tudi med dvojicami, saj sta morali s Kajo Juvan s 3:6, 4:6 priznati premoč 37-letni Čehinji Lucie Hradecka in dve leti mlajši Indijki Sanii Mirza. Omenimo še, da se je po dobrih dveh urah danes brez težav uvrstil v četrtfinale Novak Đoković, ki je Argentincu Diegu Schwartzmanu oddal le sedem iger, eno manj kot v tretjem krogu najboljšemu Slovencu Aljažu Bedenetu.

Drugi letošnji teniški turnir največje četverice je prvi teden postregel z nekaj zanimivimi številkami. V ženski konkurenci se je od prvih desetih nosilk v osmino finala uvrstila le ena igralka, in sicer prva igralka sveta Iga Šwiatek, ki se je v šestnajstini finala proti Črnogorki Danki Kovinić mučila bolj, kot si je mislila. Takšen scenarij se je v odprti eri doslej zgodil le enkrat, in sicer pred štirimi leti v Wimbledonu, ko je žensko čast reševala Čehinja Karolina Pliškova. Najslabše uvrščeni igralec na svetovni lestvici med najboljšo šestnajsterico je bil španski kvalifikant Bernabe Zapata Mirrales (131. na svetu), ki je bil hkrati eden od kar dvanajstih igralcev in igralk, ki so se prvič uvrstili v 4. krog Rolanda Garrosa. Poleg Španca so to bili še njegov rojak Carlos Alcaraz, Kanadčan Felix Auger - Aliassime, Danec Holger Rune, Poljak Hubert Hurkacz, ki edini na OP Francije še ni izgubil igre na svoj servis, Belorusinja Aliaksandra Sasnovič, Kanadčanka Leylah Fernandez, Švicarka Jil Teichmann, Američanka Jessica Pegula, Rusinja Veronika Kudermetova, Italijanka Camila Giorgi in Kitajka Zheng Qinwen.