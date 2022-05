Posel je vreden 190 milijonov evrov, od tega bo srbska država prispevala 48 milijonov. Po napovedih srbskega predsednika Aleksandra Vučića naj bi se izdelava električnih avtomobilov v Kragujevcu začela leta 2024. To bi bila doslej edina tovarna električnih avtomobilov v Srbiji. Vučić je ob podpisu pogodbe seveda visokoleteče napovedoval, da bodo po vsej državi postavili veliko novih polnilnic za električna vozila, češ da je to srbska prihodnost.

Ultimat – delavci v tujino!

A zataknilo se je takoj na začetku. Vodilni pri Stellantisu – multinacionalki, ustanovljeni lani, ko se je ameriško-italijanski avtomobilski konglomerat Fiat Chrysler združil s francoskim avtom koncernom PSA – so se odločili, da morajo srbski delavci pred zagonom proizvodnje najprej za dve leti v tujino, da se naučijo vseh potrebnih znanj za izdelavo električnih vozil. To naj bi jim bilo predstavljeno kot ultimat, saj bi jim v nasprotnem primeru grozila odpoved. V tovarni je trenutno zaposlenih 2016 delavcev. Po navedbah Stellantisa jih je sto že premeščenih v tovarne po Evropi, v anketah pa naj bi le okoli 25 odstotkov zaposlenih izkazalo pripravljenost, da se za dve leti preselijo v tujino v Stellantisove tovarne na Slovaškem, Poljskem, v Italiji in Nemčiji. Odvisno od lokacije tovarne v tujini bi dobili od 800 do 1900 evrov neto plače in okoli 1500 evrov bonusa za selitev, ob vrnitvi pa dodatnih od 1000 do 11.000 evrov bonusa. Lastniki so med drugim izračunali, da je v tovarni trenutno 1451 presežnih delavcev, saj bo po prenovi proizvodnje potreba po delavcih precej manjša. Zato so zaposlene pozvali, naj se v času uradnih ur hitro zglasijo v glavni pisarni in hitro podpišejo pogodbe za delo v tujini, v nasprotnem primeru bodo lahko podpisali le še pogodbe o odpovedi.

Vodja sindikata zaposlenih v Zastavi Saša Đorđević je nad tako odločitvijo novih lastnikov ogorčen. Trdi, da lastniki delavce izsiljujejo in da sindikati nikoli ne bodo pristali na take pogoje. »Srbija bo sodelovala v projektu z 48 milijoni in ni pošteno, da bodo s tem denarjem odpustili zaposlene ali jih poslali v tujino,« je dejal za srbske medije. Delavce je pozval, naj v času pogajanj nikar ne podpisujejo ponudb za delo v tujini oziroma odpovedi, češ da je trenutno še preveč nerešenih vprašanj. Prav tako je pozval župana Kragujevca Nikolo Dašića, naj se izjasni o namerah novih lastnikov tovarne, saj da je pred podpisom nakupne pogodbe zagotavljal, da mesto ne bo dovolilo odpuščanja delavcev. Sprva je sindikat napovedal stavko in »vse druge radikalne oblike sindikalnega boja«, a so se v sindikatu nato določili, da počakajo na današnji pogovor s srbsko premierko Ano Brnabić. Zahtevajo namreč, da država zaščiti delavce.

Namesto električne zastave električni panda

To sicer ni prvič, da tuji lastniki zaposlenim v Zastavi grozijo z množičnim odpuščanjem. Podobna zgodba se je dogajala že leta 2008, ko je tovarno prevzel italijanski Fiat, prav tako kot skupno investicijo s srbsko državo. V Kragujevcu so proizvajali Fiat 500l, ki pa ga ni bilo mogoče videti na kragujevških ulicah, saj je bil za večino prebivalcev predrag. Povprečna plača delavca v Zastavi je bila namreč okoli 600 evrov. Tudi v času, ko je tovarno obvladoval Fiat, so zaposleni dobivali ponudbe za delo v drugih Fiatovih evropskih tovarnah, posebno v času, ko so v Kragujevcu proizvodnjo avtomobilov začasno ustavili. Ker prodaja Fiata 500 ni šla po napovedih, so odpustili 900 delavcev. Od leta 2018 je nad mestom tudi nenehno visela možnost, da bi tovarno dokončno zaprli. V najboljših letih jugoslovanske Zastave je tam delalo okoli 30.000 ljudi in je bila tovarna pravo mesto v malem. Avtomobili, ki so jih izdelovali – zastava, fičo, yugo – pa so bili sprva osnovno prevozno sredstvo večine Jugoslovanov, nato pa so postali legende jugonostalgije.

Kateri električni avtomobil bodo v tovarni proizvajali od leta 2024, še ni znano, namigujejo pa, da naj bi šlo za električnega pando. Zanimivo je, da so v Zastavi že leta 2010 predstavili svoje prvo električno vozilo zastava 10, ki so ga kot prototip skonstruirali njihovi inženirji. Čeprav so tedaj govorili o velikopoteznih načrtih, da naj bi se za električno zastavo zanimal tudi hrvaški proizvajalec električnih vozil Rimac, dlje od prototipa zastava 10 ni prišla. Zdaj pa je pod vprašajem tudi, ali bo v Kragujevac prišel vsaj električni panda, saj se tuji lastniki ne nameravajo prav dolgo pogajati o pogojih dela srbskih delavcev. x cr