Dirkači v kneževini niso prevozili vseh predvidenih krogov. Najprej je za več kot pol ure start prestavilo močno deževje, zaradi katerega so se po krogu za ogrevanje vozniki vrnili v bokse, nato pa je bila dirka prekinjena še zaradi trčenja Micka Schumacherja v ogrado.

Brez stopničk je po taktični napaki svoje ekipe Ferrari ostal domačin Charles Leclerc, ki je imel na monaškem prizorišču najboljše startno izhodišče. Zaradi nesporazuma glede prihoda v bokse je padel na četrto mesto in tam na dirki, kjer je izjemno težko prehitevati, tudi ostal.

V SP ostaja na prvem mestu Verstappen, ki ima zdaj devet točk naskoka pred Leclercom (125-116), tretji je današnji zmagovalec Perez s 110.

Za Pereza je to prva zmaga v tej sezoni, tretja v karieri, obenem pa je postal prvi zmagovalec sezone 2022, ki ni Verstappen ali Leclerc, ki sta doslej zmagala na štirih oziroma dveh dirkah.

Ljubitelji formule si bodo preizkušnjo, ki že tako slovi kot ena najzahtevnejših in najzanimivejših v sezoni, zapomnili še po dodatnih zapletih. Slaba vremenska napoved se je uresničila in dirkalniki so bili ob napovedani uri začetka dirke še v boksih, potem pa se vanje tudi vrnili po krogu za ogrevanje, saj je bila vidljivost preprosto preslaba za varno izvedbo tekmovanja.

Dirkači so nato sprva startali za varnostnim avtomobilom, ko pa se je steza sušila in so se moštva pripravila na menjavo pnevmatik za tiste za suh teren, je bil v ospredju spet element, ki je v kneževini odločal že velikokrat. Postanki v boksih so se tokrat odlično izšli za Red Bull, precej slabše pa za Ferrari.

Pri rdečih so namreč naredili dve veliki napaki, najprej je Leclerc zaradi preproznega postanka ostal za Perezom, nato pa so v moštvu iz Maranella v bokse poklicali oba svoja voznika v istem krogu. Posledica je bila, da je Leclerc izgubil še več in se na stezo vrnil šele kot četrti, česar pa v kneževini skorajda ni več mogoče spremeniti v prehitevanje.

Za trenutek skrbi je spet, tako kot s trčenjem v Savdski Arabiji, poskrbel sin nekdanjega svetovnega prvaka Michaela Schumacherja. Nekje sredi preizkušnje je namreč dirkalnik Micka Schumacherja odneslo v ogrado, pri čemer se je vozilo močno poškodovalo. Na srečo pa je Mick Schumacher v trčenju ostal nepoškodovan, so pa zaradi popravila ob stezi in odstranjevanja dirkalnika morali dirko spet prekiniti.

V zadnjem delu dirke, ko je na voljo ostalo še nekaj več kot pol ure časa za izvedbo, tako da niso izpeljali vseh predvidenih 78 krogov, je bila steza že povsem suha. Po novem startu za varnostnim avtomobilom, ko pa se je umaknil, je Perez znal zadržati prednost, prav tako sta na mestih 2 in 3 ostala Sainz in Verstappen.

"Sanje so se mi uresničile. Zame in za mojo državo je to velik dan," je bil prvi čustveni odziv zmagovalca dirke Pereza, ki prej še nikoli ni slavil v kneževini.

"Za Sergia je to izjemen dan, vesel sem, da mu je uspelo. Vsi smo lahko zadovoljni, da je za nami tako dober dan," pa je bil dobre volje tudi Verstappen.

Naslednja postaja sezone formule 1 bo Azerbajdžan 12. junija.