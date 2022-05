Letos na trgu vlada izjemno povpraševanje. Vse kaže na 30-odstotno rast prihodkov od prodaje. Tako veliko povpraševanje je zaradi suše, pozna se tudi, da se je v Nemčiji zaradi zahtev zelenega prehoda, kar pomeni tudi znižanje subvencij, zmanjšala pridelava mleka. Nemčija je v Evropi ena izmed večjih pridelovalk mleka. Pridelava se je tam zmanjšala za dva odstotka, kar pomeni skoraj milijardo litrov mleka manj na leto. Ko sem prevzel Pomurske mlekarne, so te letno pridelale 48 milijonov litrov mleka, letos pa bomo pridelali okoli 62 milijonov litrov. Razmere so take, da če bi imeli še več mleka, bi ga lahko predelali v izdelke in prodali še več. Tudi naši kupci v Sloveniji bolj razumejo našo argumentacijo dviga cene mleka in mlečnih izdelkov. Skrbeti je treba za vse deležnike v verigi. Zaradi dražjih gnojil, energije smo v zadnjega pol leta povprečno odkupno ceno mleka zvišali za 38 odstotkov. Slovenski trg je za nas zelo pomemben, a če nam kupci tu ne potrdijo cenikov, se bomo še toliko bolj preusmerili v izvoz. x Finance