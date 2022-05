Spomini na šolo

Moja generacija prireja spoštljive obletnice mature, pol stoletja in še malo čez sežejo spomini. Pogovori in zapisi so temu primerni. Vsebujejo zlasti humorne dogodke in pretežno tisto, kar je bilo lepega in zabavnega. Sem ter tja se najde oris posameznega pedagoga, kar velja za oba spola, ki je ostal posebej zapisan kot zelo strog, kadar so bile ogrožene njegove specifične vrednote, na splošno pa obvelja prizanesljivost. Označujejo jo tako pogosto izrečene in zapisane besede – strog, a pravičen.