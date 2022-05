Kot so sporočili iz Policijske uprave Koper, jih je nekaj pred 14. uro poklical občan, ki je povedal, da je na Krožni cesti v Kopru slišal poke. Policisti so na kraju našli dve poškodovani osebi in strelno orožje.

Tako 79-letnika kot 28-letnico so odpeljali v izolsko bolnišnico, od koder so pozneje sporočili, da je moški strelnim ranam podlegel.

Policisti in kriminalisti so zavarovali kraj, ogled še poteka, prav tako zbiranje obvestil o dogodku. Več informacij bodo policisti podali v ponedeljek, ko bodo opravljena prva preiskovalna dejanja, so napovedali.