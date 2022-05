A kaj je pri dizlu in bencinu najbolj sporno? Ekologija izpuhov se osredotoča na dva plina, ogljikov dioksid in dušikov oksid, oba pa sta povezana z učinkom tople grede. Tudi zaradi njiju naj bi se zemlja globalno segrevala, čeprav ne smemo pozabiti na naravne cikluse segrevanja in ohlajanja. Ogljikov dioksid sicer človeku ni strupen, je pa v avtomobilski industriji pomemben zaradi finančne plati, medtem ko so dušikovi oksidi zelo strupeni in posledično zdravju nevarni. Kljub temu industrije ne zanimajo kaj dosti, v ozadju zgodbe pa je prav denar.

Ogljikov dioksid je neposredno povezan s porabo goriva v motorju, kajti ogljik je že v samem gorivu, in več ko vozilo porabi goriva, več ogljikovega dioksida izpusti v okolje. Zato so dizelski motorji bolj »čisti«, ker porabijo manj goriva. A na lovu za čistejšimi izpuhi, tako CO2 kot NOx, se je poraba povečala, kar je anahronizem. Pri čemer so bila na tem področju vozila z dizelskimi motorji bolj uspešna kot tista z bencinskimi, saj je izpustov pri dizlih manj, ker je poraba nižja. Raziskave celo kažejo, da se zaradi padca prodaje dizelskih motorjev in naraščanja prodaje športnih terencev izpusti ogljikovega dioksida znova povečujejo in bodo takšni, dokler ne bodo elektrificirana vozila prevladala.

A trud, da bomo nekoč dihali občutno čistejši zrak, bo zaman, če bo avtomobilska industrija edina s podobno željo, ki se kaže z vložki v sodobne tehnologije. V letalski industriji so korak naprej glede izpustov naredili šele v zadnjih letih, ladje pa še vedno plujejo na umazani mazut. Toda avtomobilska industrija je tista, ki velja za najbogatejšo, zato odločevalci najraje finančno udarijo prav po avtomobilih in široki množici njihovih uporabnikov. Ali se bo to s prihajajočo elektrifikacijo spremenilo, bo pokazal čas, že danes pa se krešejo mnenja, ali je elektrifikacija resnično prava pot in bodo milijardni vložki v razvoj vozil in infrastrukture nekoč povrnjeni. Tudi zato, ker se vse glasneje omenja, da je vodik tista prava in resnično čista prihodnost, saj okolja ne onesnažuje, iz izpušne cevi pa dejansko prihaja voda.