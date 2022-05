75 % manjši kot pri akumulatorskem električnem avtomobilu je ogljični odtis scenica visiona, ki ga je mogoče 95-odstotno razgraditi, vključno z akumulatorjem.

30 % plastike na avtomobilu je biološkega izvora. Oprema avtomobila je izdelana iz recikliranega ogljika iz letalske industrije.

Vse zaveze našega podjetja niso dovolj, če jih ne udejanjimo vse do naših vozil. Zaradi tega sem ekipe Renaulta prosil, da zasnujejo prvo študijo, ki v celoti uteleša strategijo ESG in njene tri stebre: okolje, varnost in vključenost. Poimenovali smo jo scenic vision. Scenic po našem ikoničnem 'avtomobilu življenja' in vision zato, ker izpolnjuje nova pričakovanja ljudi.

Luca de Meo, direktor Skupine Renault

160 kW je moč elektromotorja, moč gorivne celice 15 kilovatov, zmogljivost baterije pa je 40 kilovatnih ur.

800 km bo mogoče prevoziti brez postanka za polnjenje baterije do leta 2030, potreben bo le petminutni postanek za polnjenje posode z vodikom.