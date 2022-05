O tem smo se znova prepričali med testiranjem dveh BMW-jevih štiric, električne i4 in dizelske 420d xDrive. Obe sta imeli ob imenu priponko gran coupe, ki opiše njuno karoserijsko obliko, gre torej za večji »limuzinski« kupe s petimi vrati, za marsikoga, ki se ne zadovolji s prostorom za le dve osebi, oblikovno gledano najbolj atraktivno možno izbiro. In ti BMW-jevi štirici to zagotovo sta: atraktivni kot le kaj, sami osebno na njiju ne bi spreminjali prav ničesar, niti velikih prednjih ledvičk, ki so že desetletja simbol te bavarske znamke in so jim tokrat namenili velikost XXL. Ne, po našem mnenju tema avtomobiloma prav pristojijo, dodajo piko na i, ju naredijo dodatno karakterna. Skratka, 4,78 metra pločevinaste dolžine bi bilo težko lepše zaobljene, 2,86 metra medosne razdalje ob tem zagotavlja dovolj prostora za spodnje okončine tudi na zadnjih sedežih, davek atraktivni obliki pa avtomobila plačata pri prostoru za glavo, ki ga je zadaj dovolj le za potnike do 180 centimetrov višine. S 470 osnovnimi litri je več kot zadovoljiv tudi prtljažnik, dodaten »plus« je, da je zavoljo odpiranja pokrova skupaj z zadnjo šipo tudi odprtina za nalaganje prtljage zelo velika.

Da, do tu smo pisali v dvojini, saj sta avtomobila postavljena na enako šasijo in imata enako karoserijsko obliko, ključna razlika pa se skriva v – pogonu. Pri čemer se vrnemo na začetek tega sestavka. Najprej smo se namreč družili z dizelsko štirico, ki nas je kaj hitro navdušila do mere, ko smo se vprašali, kaj več bi človek sploh še pričakoval od avtomobila. Jasno, pri tem ne mislimo, da ne bi mogel biti hitrejši, močnejši ... A 140 kilovatov (190 konjev) v 2-litrskem turbodizelskem štirivaljniku, ki je ob tem ne glede na način vožnje porabil le dobrih 6 litrov goriva na sto kilometrov vožnje, s cestiščem izjemno uglajeno podvozje in vzmetenje, ki poskrbi za uživaško in hkrati udobno vožnjo v vsakem trenutku, odzivnost tudi pri višjih hitrostih (z mesta do stotice pospeši v 7,6 sekunde), štirikolesni pogon, ki večkrat še kako prav pride ... Ob tem pa izjemno kakovostna in urejena notranjost, ki pri voznikovem delovnem okolju resda vsebuje za marsikoga »preživete« številne gumbe in stikala, a se, vključno z velikim vrtljivim gumbom, še vedno izkaže za daleč (ampak res daleč) najbolj praktično, uporabno in varno.

Ko smo se usedli v i4, je bilo tako manjše razočaranje ravno to, da nismo uzrli ločenih gumbov za nastavitve prezračevanja. Treba pa je priznati, da je voznikov delovni prostor atraktivnejši, a to predvsem zavoljo »povezanih« dveh velikih zaslonov za volanom in na sredini armaturne plošče. Tu je še vedno, pohvalno, velik vrtljiv gumb, zaslon na dotik deluje odlično, a zakaj so umaknili nekaj gumbov in podlegli splošnemu trendu, ki se mu medtem nekateri spet odpovedujejo, sami pač težko razumemo. A dobro, tako je in zares ključne vloge pri ergonomiji ne igra, saj je drugače vse tako, kot mora biti, priročno in enostavno. Ključno, kar nas je pri tem avtu navdušilo, pa je, kar smo omenili v uvodu – vožnja. Občutek, pa naj je z dizelskim motorjem štirica še tako vredna hvale, je pri i4 dvignjen na občutno višjo raven. V kabini je tišina (pri športnem načinu se sicer sproža umeten zvok, ki pa je nepotreben), avto pa pospešuje in se pelje tako lepo, »zvezno«, brez tresljajev in drugih nevšečnosti, da mu štirikolesnik z ropotajočim motorjem enostavno ne more konkurirati. Seveda pomaga, da ima i4 eDrive 40 električni motor s 340 konji (240 kW), ki poganjajo zadnji kolesni par in ki denimo poskrbijo, da avto do stotice pospeši v vsega 5,7 sekunde.

A tisto, s čimer nas je i4 dokončno prepričal, je bilo dejstvo, da je bil to prvi električni avto, pri katerem nismo bili niti za hip živčni, kdaj se nam bodo izpraznile baterije. Tudi ko smo se z njim odpravili na klasično pot od Ljubljane do Pirana in nazaj ter na avtocesti vseskozi vozili po omejitvah in čisto nič manj, kar je bilo »pogubno« še za skoraj vsak električni avto, nam je ostalo za več kot 200 kilometrov zaloge. Tu smo, priznamo, ostali brez besed. No, teh pa je bilo tako ali tako dovolj. Sklepne dodajamo v sklepu, tu pa le še, da 420d stane v osnovi 54.900 evrov, i4 eDrive 40 pa 57.650 evrov.

vzporedni test BMW i4 eDrive40 gran coupe in BMW 420d xDrive gran coupe