»Sanjamo, da se bo vojna med Rusijo in Ukrajino čim prej končala z mirom, a zdi se, da se stvari z vsakim dnem slabo razvijajo. V ponedeljek bom imel telefonske pogovore z Rusijo in Ukrajino. Znova bomo pozvali obe strani k uporabi dialoga in diplomacije,« je dodal Erdogan. Nazadnje sta Erdogan in Putin po telefonu govorila 26. in 28. aprila, dodaja Tass.

Poleg rusko-ukrajinskega konflikta naj bi Erdogan s Putinom govoril tudi o prošnji Švedske in Finske za članstvo v zvezi Nato, čemur Turčija kot edina od držav članic zavezništva nasprotuje.

»Seveda Rusija na to ne bo gledala pozitivno. Rusija je v prvi vrsti zaskrbljena zaradi Finske. Zakaj? Ker je to njena sosednja država in zato ne podpira članstva Finske v Natu. Dejansko ni Rusija podprla članstva nobene od skandinavskih držav,« je Erdogan danes dejal za turško televizijo NTV.

Turški predsednik vztraja pri nasprotovanju pridružitve Finske in Švedske tudi po pogovorih s predstavniki teh dveh držav. »Dokler je Tayyip Erdogan na čelu turške države, ne moremo reči 'Da' vstopu držav, ki podpirajo terorizem,« je dejal po današnjih navedbah turškega časnika Hürriyet.

Pogovori Ankare s predstavniki obeh skandinavskih držav niso prinesli želenega napredka, saj nista naredili pričakovanih korakov v boju proti terorizmu, je Erdogan še povedal turškim novinarjem na letu v domovino po obisku Azerbajdžana.

Turčija poskuša doseči, da bi se Finska in Švedska odrekli podpori Kurdski delavski stranki (PKK) in okrepili represijo nad podporniki PKK znotraj svojih meja.