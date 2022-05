Medtem ko je cel svet čakal na začetek finala najelitnejšega evropskega nogometnega tekmovanja, so si vodilni pri Evropski nogometni zvezi Uefa privoščili hud organizacijski spodrsljaj. Pred stadionom se je namreč zbralo ogromno število navijačev Liverpoola, mnogi od njih pa niso imeli vstopnice za tekmo. Številni so zaradi slabe varnosti začeli vdirati na stadion, po nekaterih ocenah se jih je na tribune takih prebilo več tisoč. Zaradi kaosa je Uefa začetek tekme prestavljala, na koncu pa se je začela s 37 minutno zamudo. »Organizacija na in okoli stadiona ni vredna finala lige prvakov. Uporaba solzivca v območjih, kjer so otroci z družinami in navijači, ki niso imeli z vsem skupaj popolnoma nič, saj so imeli vstopnico, je nevarna,« je bil razjarjen brat Liverpoolovega nogometaša Joela Matipa Marvin. Številni pa so zaradi katastrofalne organizacije hitro začeli pozivati predsednika Uefe Aleksandra Čeferina k odstopu.

Ko se je tekma le začela, je pobudo nemudoma prevzel Liverpool, ki je bil bolj agresiven. Uvodno otipavanje, ki je bilo dolgo kar 16 minut, je prekinil Mohamed Salah, ki je meril po podaji Trenta Alexandra-Arnolda, a je bil vratar Reala Madrida Thibaut Curtois na mestu. Liverpool je s tem dobil zalet in stopnjeval pritisk, v 21. minuti pa so ga od vodstva ločili milimetri. Sadio Mane se je odlično znašel, streljal po tleh, a je Courtois z zadnjimi močni žogo odbil v vratnico. Angleško moštvo je imelo lepo priložnost še nekoliko kasneje, ko je po novem predložku Alexandra Arnolda z glavo poizkusil Salah, a je bil belgijski vratar v vratih kraljevega kluba znova na mestu. Povsem proti poteku dogodkov na zelenici je Real Madrid pred koncem polčasa povedel, zadel je Karim Benzema, a se je izkazalo, da je bil v prepovedanem položaju. O Liverpoolovi premoči v prvem polčasu je jasno govorilo razmerje v strelih na gol. Igralci trenerja Jürgena Kloppa so jih sprožili 10, od tega pet v okvir vrat nasprotnika, nogometaši trenerja Carla Ancelottija pa enega samega.

Tudi drugi polčas je bolje odprl Liverpool, saj je Alexander-Arnold poslal nevaren predložek v kazenski prostor nasprotnika, kjer je nekoliko zamujal Tiago Alcantara, nato pa je Courtois neugodno žogo odbil od vrat. Nato je prišla 59. minuta. Federico Valverde je prodiral po desni, nato pa nenadoma poslal močno žogo po tleh, ki je šla čez celoten kazenski prostor Liverpoola. Na njo je na drugi strani čakal povsem sam Vinicius Junior in žogo le poslal v prazno mrežo. Angleško moštvo je vodstvo nasprotnika šokiralo, tempo v igri je padel, minute so hitro tekle. Liverpool je pritiskal, dvakrat je bil nevaren Salah, a je izjemno obakrat posredoval Courtois, ki je bil na koncu tudi glavni junak velikega uspeha Reala Madrida. In še končno razmerje strelov na gol – Liverpool 24 (9 v okvir vrat), Real Madrid 4 (2).