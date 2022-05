Domžalčani so se pogumno spustili v boj s favoriziranimi Ljubljančani. V osmi minuti so po zabijanju Urbana Omana povedli za devet točk (23:14), v prednosti pa so bili tudi večji del prve polovice tekme.

Izbranci ljubljanskega trenerja Jurice Golemca so jim hitro zadihali za ovratnik, a naredili tudi precej nepotrebnih napak, tako da so Domžalčane ujeli šele 40 sekund pred koncem prvega polčasa, ko je Jaka Blažič izenačil na 47:47.

Ljubljančani, ki na današnji tekmi niso bili posebej razpoloženi - med drugim je njihov met za tri točke znašal 4:25, prav vse pa je zadel Alen Hodžić - so v 25. minuti po polaganju Zorana Dragića po dolgem času povedli s 57:56, a nato do konca tretje četrtine naredili kar precej "neumnosti", kar so Domžalčani izkoristili in jih v 30. minuti znova pahnili v zaostanek (65:66).

Papirnati favoriti finalne serije iz Ljubljane so v zadnji četrtini le postavili stvari na pričakovano mesto, čeprav so nekaj časa potrebovali, da so dosegli pravo delovno temperaturo. Med 32. in 37. minuto so naredili delni izid 13:0 in povedli s 83:70 ter po drugi zmagi naredili odločen korak proti tretji domači lovoriki v tej sezoni, potem ko so lani septembra osvojili superpokal, februarja letos pa tudi pokalno tekmovanje.

V ljubljanski ekipi so bili na današnji tekmi najbolj učinkoviti Blažič, Dragić in Alen Omić. Vsi so dosegli po 14 točk, slednji je pobral še 12 žog pod obema obročema. V domžalski je Leon Šantelj dosegel 18, Tadej Ferme pa 17 točk.