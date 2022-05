Pred začetkom 20. etape je vodilna dva kolesarja na dirki po Italiji ločilo zgolj tri sekunde. Etapa od Belluna do Marmolade z več kot 45000 višinskimi metri je bila tako kot nalašč za spopad najboljših dveh kolesarjev med seboj. Veliki junak dneva je postal Avstralec Jai Hindley, ki je odlično izkoristil ekipno taktiko in strl odpor Richarda Carapaza. Tudi dvajseta etapa je pripadla ubežniku.

Novak dobil proste roke, Kämna ne

V močnem begu sta se znašla tudi Domen Novak (Bahrain-Victorious) in Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe). Oba celotno etapo nista narekovala tempa v begu, saj sta čakala na navodila iz ekipe, če bo potrebno vzpostaviti tako imenovani most za svoja kapetana. Na drugem vzponu, do najvišje točke letošnjega Gira, je napadel Alessandro Covi (UAE Emirates), ki je tako prišel do priznanja Cima Coppi (najvišja točka dirke, ki je letos znašala 2239m). Italijan si je privozil tudi veliko prednost pred ostalimi ubežniki in je na zadnji vzpon do Marmolade vstopil s prednostjo dveh minut.

V zasledovalni skupini je Domen Novak dobil navodila ekipe, da njegov kapetan Mikel Landa ne bo napadel in ima proste roke za etapno zmago. 26-letni Slovenec je silovito napadel, hitro zmanjšal zaostanek na zgolj pol minute, a Italijana ni mogel ujeti. Slovenec se je tako po odlični vožnji pod vrhom kraljice Dolomitov moral zadovoljiti z drugim mestom. Slovenec je še enkrat več dokazal, da je ob koncu etapnih dirk v odlični formi, danes pa je uprizoril eno svojih najboljših individualnih voženj v karieri.

»Lani sem bil dvakrat blizu in zelo sem si želel zmage. Seveda smo dirkali za skupno uvrstitev, a je moral Joao Almeida zapustiti dirko zaradi covida-19. Pred tem sem mu moral pomagati, zato priložnosti za etapno zmago ni bilo veliko, v zadnjih treh dneh pa smo imeli bolj proste roke. Ekipa si je želela etapno zmago, zato pri nas zdaj vlada nepopisno veselje,« je po etapi dejal Covi.

Odsotnost Porta se je poznala

Prostih rok pa za razliko od Novaka ni dobil Nemec Lennard Kämna, ki je ob začetku zadnjega vzpona zaostal v ubežni skupini in čakal na dogajanje v skupini z rožnato majico. Tam je ekipa Bahrain-Victoriousa kmalu popustila in je tempo predala vodilnemu Ineosu. Pavel Sivakov je opravil dobro delo za svojega kapetana Richarda Carapaza, a je popustil veliko pred ciljem. Veliko pred tem, kot bi to storil sicer prvi pomočnik Ekvadorca Richie Porte, ki pa je včeraj moral odstopiti zaradi zdravstvenih težav.

V boju za skupno zmago sta ostala le še Jai Hindley in Carapaz, saj je Landa odpadel. Takrat pa se je na cesti prikazal Kämna, za nekaj sto metrov navil močan tempo in nosilec rožnate majice je zašel v težave. Brez moči je ostal tudi Nemec, zato pa je v silovitem temu tempu nadaljeval Jai Hindley. Ekvadorec je izgubljal iz metra v meter, nasmeh na obrazu Avstralca je bil večji iz sekunde v sekundo. Čeprav je Avstralec slabši v vožnji na čas, si je danes v zadnjih 4 kilometrih etape priboril minuto in 25 sekund prednosti pred Carapazom in naredil odločilni korak za svojo prvo skupno zmago na Grand Tourih.

Hindley: Umrl bom za rožnato majico

»Vedel sem, da bo to ključna etapa Gira. Zaključek je bil brutalen, ampak če imaš dobre noge, lahko narediš razliko. Ostali smo potrpežljivi in prihranili dovolj moči za zadnji vzpon. To je bila popolna predstava ekipe, Lenny je bil dolgo v begu, nato pa je v idealnem trenutku prišel na pomoč. Ko sem slišal, da je Carapaz izpustil kolo ali dve, sem do cilja šel na polno,« je organizatorjem po etapi dejal Hindley.

»Nikoli ne veš, kako se bo po treh tednih razpletla zadnja vožnja na čas, ampak jutri bom tudi umrl za rožnato majico,« je še dodal 26-letni Avstralec.